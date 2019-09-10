Названы основные причины, почему мы набираем вес

Новости шоу бизнеса:Главные причины из-за которых мы поправляемся.

Вы следите за своим питанием, не едите после шести, но всё равно набираете вес? Узнайте 4 причины своего неуспеха.

Первая причина — пассивное курение

Журнал The American Journal of Physiology недавно опубликовал статью о влиянии пассивного курения на человека. Конечно, мы и раньше знали, что в нём нет ничего хорошего. Но теперь этому есть ещё и научные доказательства: в табачном дыме присутствуют вещества, которые нарушают нормальную работу клеток и не позволяют организму бороться с жировыми накоплениями. Получается, что если у вас есть желание сбросить вес, вам надо как можно меньше находиться рядом с курильщиками.

Вторая причина — работа в вечернюю или ночную смену

Зачастую люди, которые работают не в дневную смену (условно говоря, когда всё кипит), тратят меньше энергии. Ну и потом, биологические часы не обманешь — ночью всё же мы должны спать.

Третья причина — антибиотики

Это выяснили исследователи из Нью-Йоркского университета. Они изучали влияние антибиотиков на организм человека, а точнее — долгосрочными последствиями их приёма. Представьте себе, некоторые учёные действительно считают, что рост уровня ожирения, особенно у детей, может происходит и из-за антибиотиков. Они уничтожают все бактерии, даже те, что помогают нам преобразовывать пищу в энергию.

Четвёртая причина находится внутри нас

Дело в том, что здоровая пищеварительная система полна микроорганизмов и бактерий, которые не только переваривают пищу, но и помогают нам бороться с болезнями, вырабатывают витамины, регулируют обмен веществ и даже влияют на настроение. Если у вас по какой-то причине уровень этих витаминов снижен (из-за стресса, приёма антибиотиков и неправильного питания), это изменит ваш вес далеко не в лучшую сторону, даже если вы не вылезаете из спортзала. Иногда, кстати, из него довольно полезно бывает вылезти. Правда, ненадолго.