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Медики рассказали о пользе лайма, которые вы не знали

Медики рассказали о пользе лайма, которые вы не знали
02:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Лайм — бесценный источник ряда витаминов, микроэлементов и минералов.

Много раз лаймы воспринимались как лимоны, и многие люди не могут реально изменить свое мнение, поскольку, если они являются одним из видов лимонного плода, они воспринимаются как единое целое.

Итак, чтобы не иметь какой-либо смешанной информации, мы поможем уточнить и подчеркнуть важность употребления лаймов, как часть вашего ежедневного рациона. Лаймы были первоначально выращены в Индии, и вскоре они распространились по всему миру. Только благодаря их удивительной пользе для здоровья, они были использованы в британских военно-морских судах в 1800-ых.

Лаймы защищают от ревматоидного артрита

Флавоноиды в лаймах обладают антиоксидантными свойствами и удивительными антибиотическими эффектами. Лаймы являются отличным источником витамина С, который является одним из основных антиоксидантов, обнаруженных в пищевых продуктах, и основным водорастворимым антиоксидантом в организме. Витамин C, по сути, путешествует по организму и нейтрализует любые свободные радикалы, которые могут вызвать повреждение нескольких клеток и вызвать воспаление в организме. Одна из основных причин, по которым есть лаймы очень важно – они уменьшают симптомы остеоартрита и ревматоидного артрита.

Они защищают от простуды

Витамин С является питательным веществом в лаймах, который защищает от простуды и сводит к минимуму его симптомы. Спортсмены и люди, которые наслаждались преимуществами витамина С, были живым доказательством того, что риск развития простуды снижается до 50%.

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Лаймы могут предотвратить холеру

Было доказано, что в 2010 году после землетрясения на Гаити, после того как тысячи людей умерли от холеры, лаймы были использованы для предотвращения этой эпидемии. Согласно исследованию, лаймы останавливают любое воспаление или болезнь, препятствуя росту бактерий. Поэтому исследования использовали зараженный рис с лаймовым соусом, который автоматически снижает риск развития холеры; Поэтому многие западноафриканские деревни использовали его в качестве лекарства.

Лайм защищает ваше тело от раковых клеток и останавливает их рост

Флавоноиды в лаймах изменяют клеточный цикл, включая апоптоз (клеточная смерть), который является ключевым фактором для остановки роста и распространения рака. В статье в 2010 году, опубликованной в журнале «Фармация и фармакология», было показано, как раковые клетки реагируют на введение флавоноидов. При смешивании со слюной, флавонольные гликозиды ингибируют раковые клетки ротовой полости.

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Витамины, Лайм, Польза лайма, Свойства лайма.
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