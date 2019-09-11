Повседневные привычки, которые портят наше здоровье

1 Держать свой кошелек в заднем кармане Любой, кто носит кошелек, знает, что удобнее всего его хранить в заднем кармане джинсов. Но, хотя это может быть удобно, это определенно не полезно. Сидение на кошельке даже в течение короткого 15-минутного периода может привести к смещению позвоночника и изменению позвоночника.

2 Брать электронику в кровать Недавние исследования показали, что использование электронных устройств перед сном лишает нас сна и снижает качество сна. Тем не менее, опрос, проведенный Национальным фондом сна, показывает, что примерно 89% взрослых и 75% детей имеют по крайней мере одно электронное устройство в своей спальне.

3 Мыть руки горячей водой Различные исследования подтвердили, что горячая и холодная вода одинаково эффективны для уничтожения микробов и удаления бактерий с наших рук. Согласно этим исследованиям, будь то 38 ° С или 16 ° С, температура воды не сыграла решающей роли в уменьшении количества бактерий. Кроме того, было доказано, что холодная вода на самом деле полезнее для наших рук, чем горячая вода. Почему? Потому что мытье рук теплой водой смягчает кожу, делая руки более уязвимыми для микробов.

4 Пить из пластиковых бутылок Было бы логично предположить, что пить из пластиковых бутылок - безопасное и здоровое занятие. Однако не все материалы одинаково безопасны и экологичны. Пластиковые бутылки представляют угрозу от химических веществ, которые они выделяют при воздействии высоких температур. Например, если вы оставите бутылку в машине в жаркий день, поверхностные слои пластика могут выделять токсичное химическое вещество (бисфенол А), которое может загрязнять воду, которую вы пьете.

5 Слишком быстро потребляешь пищу Многочисленные исследования показали, что быстрое потребление пищи и слишком быстрое пережевывание пищи могут привести к ряду проблем со здоровьем. Быстрое питание может привести к увеличению веса с высокой скоростью и даже может увеличить риск сердечных заболеваний, диабета и инсульта.

6 Чистить зубы сразу после еды Несмотря на то, что некоторые из нас склонны чистить зубы сразу после еды, согласно многочисленным исследованиям, вам следует подождать как минимум 30 минут после еды, прежде чем чистить их. Наши зубы защищены эмалью, и кислоты, созданные различными продуктами питания, могут стирать эту защитную эмаль, а это означает, что наши зубы находятся в самом слабом состоянии сразу после еды.

7 Чистка ушей ватными палочками Чистка ушей ватными палочками приносит больше вреда, чем пользы. Согласно исследованию, чистка ушей ватными тампонами продвигает ушную серу дальше в ушной канал. Это может также привести к инфекциям, перфорированным барабанным перепонкам и шуму в ушах.

8 Использование сушилки для рук Сушилки для рук могут быть более экологически чистым решением, чем бумажные полотенца, но они, безусловно, не полезны для нас. Исследование показало, что сушилки для рук в общественных туалетах распространяют фекальные микробы на ваши руки. Механизм, который используют сушилки для рук при продувке воздухом, обычно склонен переносить бактерии в воздухе туалета.

9 Пить слишком много сока Общеизвестно, что апельсиновый сок богат витамином С, витамином В и различными антиоксидантами. На самом деле, пить сок считается здоровой привычкой. Однако употребление слишком большого количества сока может нанести вред нашему здоровью, поскольку может привести к кариесу, диабету 2 типа и ожирению.

10 Слишком много спать Сон - это время, когда тело восстанавливается. Вы бы ошибались, предполагая, что больше сна означает больше отдыха и лучшее здоровье. Исследования доказали, что пересып приносит с собой целый ряд опасностей для здоровья.