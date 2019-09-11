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Работа за компьютером: как защитить глаза

Работа за компьютером: как защитить глаза
19:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если не обращать внимания на первичные симптомы, со временем могут возникнуть более серьезные проблемы.

Исследователи из США сообщили, что существует метод, который позволит людям защитить свое зрение в том случае, если они много времени проводят за компьютером.

Тот факт, что такая работа опасна для зрения людей, известен давно, однако в современном мире большинство профессий связано с работой за компьютером в том или ином виде.

Чтобы снизить вред воздействия компьютера на глаза, медики рекомендуют пользоваться каплями для глаз, которые действуют как искусственная слеза, увлажняя поверхность глаза, оберегая ее от пересыхания.

Также для того, чтобы избежать дискомфорта органов зрения, ученые советуют периодически делать несколько простых упражнений, а также правильно оформить свое рабочее место. От того, насколько удобно работать за компьютером, зависит многое, поскольку при неправильной освещенности помещения или неудачном наклоне монитора нагрузка на глаза возрастает и орган зрения страдает сильнее.

Медики говорят, что в случае, если есть ощущение сухости или жжения, то очень важно сделать перерыв и дать глазам отдохнуть, поскольку это все первичные симптомы, которые говорят о том, что глаза устали и им нужен перерыв. Если не обращать внимания на первичные симптомы, со временем могут возникнуть более серьезные проблемы.

Лучше моркови: этот фрукт тоже неплохо улучшает зрение

Также рекомендуется делать перерывы между работой за компьютером каждые пару часов, чтобы давать возможность глазам отдохнуть. В это время лучше всего смотреть в окно и делать гимнастику для глаз. Все эти советы позволят уберечь глаза от возможных проблем и снизят нагрузку на глаза даже при продолжительной работе.

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Здоровье, Глаза, Зрение, Работа за компьютером.
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