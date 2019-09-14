Стройная фигура - легко: эффективные упражнения для всех возрастов

Новости шоу бизнеса:Красивое и здоровое тело требует регулярных занятий. Эти упражнения можно выполнять в любом возрасте.

Приседы с отведением ноги в сторону

Мы неоднократно говорили о пользе обычных приседов. Любое упражнение становится лишь лучше и полезнее, если вы добавляете дополнительные нюансы, например, отведение ноги. Сделайте обычный присед, но при подъеме туловища отведите прямую ногу вверх и в сторону. Выполняйте упражнение по 10-15 раз для каждой ноги с перерывами. Это упражнение укрепит ноги, спину, пресс, улучшит осанку и выносливость. Через пару недель ежедневных занятий вам станет легче подниматься по лестницам, пропадет отдышка.

Если сложно приседать, держать равновесие и высоко поднимать ногу, то упражнение можно упростить. Держитесь за спинку крепкого стула во время неглубокого приседа и отведения ног. Это одно из упражнений, которые можно выполнять как дома, так и на свежем воздухе.

Отжимания

Прекрасное упражнение для укрепления рук, торса и для подтянутой груди. Просто лягте на пол и поднимайте торс, упираясь в пол ладонями. Следите за положением локтей, чтобы не навредить суставам.

Данное упражнение может оказаться слишком сложным при ряде заболеваний или из-за существенного лишнего веса. В этих случаях можно выполнять тренировку, отжимаясь стоя у стены.

Супермен

Такое название упражнение получило из-за сходства с летящим в небе супергероем. Вам надо лечь на живот (на ровную и твердую поверхность), вытянуть руки и ноги и одновременно поднимать их, слегка прогибаясь в пояснице. Упражнение рекомендуется при болях в спине, поскольку оно укрепляет мышечный корсет. Так же позиция "Супермена" помогает избавиться от жировых отложений на животе, а заодно проработать мышцы ягодиц и задней части бедра. Если вы ведете сидячий образ жизни, то такую позу стоит выполнять с утра и вечером, чтобы предотвратить возможные боли в пояснице, вызванные частым сидением.

Несмотря на кажущуюся простоту, на первых порах справиться с упражнением не так уж и легко. Не нужно слишком стараться, иначе вы быстро устанете. Не перегружайте мышцы, выполняйте тренировку с таким количеством повторов, которое максимально комфортно для вас. Постепенно наращивайте темп.

Охотничья собака

Позиция тела в данном упражнении немного напоминает стойку собаки, заприметившей дичь на охоте. Вам надо встать на четвереньки и попеременно поднимать противоположные друг другу руку и ногу. Левую руку с правой ногой, правую руку – с левой ногой. Руку отводим вперед, а ногу отводим назад. Тренировка полезна для спины и живота, а так же укрепляет ягодицы.

При боли в суставах можно подложить под колени мягкие подушки. Если вам сложно опуститься на колени, то попробуйте выполнять упражнение, стоя: руку поднимаем вверх, а ногу отводим назад либо сгибаем в колене и выводим вперед.

Мостик с подъемом таза

Лягте на ровную поверхность, не слишком жесткую, но и не слишком мягкую. Согните ноги в коленях и приподнимите слегка таз, немного напрягая ягодицы. Это простое упражнение, насколько мне известно, не имеет каких либо ограничений, связанных со здоровьем. Такой мостик поможет укрепить мышцы ягодиц и пресса. Это отличная тренировка для осиной талии. Можно дополнительно укрепить внутреннюю сторону бедра, если зажать и удерживать между коленей какой-либо предмет.

Не секрет, что многие забрасывают упражнения с приходом осени и окончанием пляжного сезона. Но мы ведь то и дело повторяем, что хотим быть красивыми для себя, а не для окружающих. Поэтому не стоит следовать примеру большинства.