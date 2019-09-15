Предвестники инсульта: как определить первые симптомы

Новости шоу бизнеса:Инсульт - одно из угрожающих жизни состояний, признаки которого, а также правила оказания элементарной первой помощи должен знать каждый.

Как "узнать" инсульт?

Существует ряд мифов о симптоматике, которой проявляет себя инсульт. К сожалению, это далеко не всегда классическое "резкое падение с потерей сознания и потерей чувствительности или способности к движению в одной половине тела". Довольно часто инсульт протекает гораздо спокойнее.

В последние годы сглаженная картина инсульта встречается все чаще. Известны случаи, когда сам пациент, а иногда и врач, даже подумать не могли, что столкнулись с проявлениями мозговой катастрофы, настолько измененной и слабо выраженной была ее симптоматика.

Симптомы и асимметрия

Огромную клиническую роль играет асимметричность симптомов (какими бы они ни были). Грубо говоря, не так значим, к примеру, сам факт появления онемения в какой-либо части тела, как появление этого симптома только на одной половине тела. То же касается и головной боли, и нарушения координации.

Плохим прогностическим признаком является асимметричность в мимике, когда пациент пытается улыбнуться, но вторая половина его лица остается неподвижной.

Существуют также и более специфичные признаки, которые встречаются реже, но более точно указывают на развитие у пациента инсульта. К ним относят:

Нарушения сознания (спутанность сознания, помрачение сознания)

Онемения на одной стороне тела

Асимметричность мимики

Дизартрия (нарушение способности говорить) и нарушение способности понимать речь – это уже очень серьезный симптом, указывающий на то, что инсульт уже развился и что на полном ходу гибнут клетки головного мозга, отвечающие за те или иные функции.

Как предотвратить развитие инсульта?

Исходя из всего выше сказанного, сделаем простые выводы: будьте внимательны к себе и своим близким. Следите за цифрами артериального давления и сахара крови.

Декомпенсированная артериальная гипертензия является ключевым фактором развития инсульта, поэтому если вы гипертоник – не пренебрегайте регулярными визитами к врачу. Это поможет сохранить ваше сердце и клетки головного мозга в полном порядке!

Не употребляйте в больших количествах алкоголь, кофеин, жирную и жареную пищу. Ваше тело вам доверено один раз и навсегда. Вы же несете ответственность за сохранность своего здоровья и полноценной жизнеспособности.