Сделай свое тело идеальным: крутое средство от растяжек

Новости шоу бизнеса:Медики поделились эффектным средством против растяжек.

Это чрезвычайно эффективное домашнее средство поможет вам избавиться от растяжек навсегда. Чтобы приготовить его вам понадобится всего пару мину.

Ингредиенты:

1 столовая ложка сахара

1 столовая ложка касторового или оливкового масла

сок половины лимона

витамин Е (1 капсула)

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты, пока вы не получите однородную массу.

Круговыми нежными движениями, нанесите смесь на пораженные участки и массируйте тело, пока средство не впитается.

Лучше всего использовать массажную щетку, чтобы увеличить циркуляцию крови в проблемных зонах.

Делайте это каждый день в течение 2-3 минут, а через пару недель, вы получите идеальное тело без растяжек!