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Сделай свое тело идеальным: крутое средство от растяжек

Сделай свое тело идеальным: крутое средство от растяжек
18:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Медики поделились эффектным средством против растяжек.

Это чрезвычайно эффективное домашнее средство поможет вам избавиться от растяжек навсегда. Чтобы приготовить его вам понадобится всего пару мину.

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 столовая ложка касторового или оливкового масла
  • сок половины лимона
  • витамин Е (1 капсула)

Приготовление:

  • Смешайте все ингредиенты, пока вы не получите однородную массу.
  • Круговыми нежными движениями, нанесите смесь на пораженные участки и массируйте тело, пока средство не впитается.
  • Лучше всего использовать массажную щетку, чтобы увеличить циркуляцию крови в проблемных зонах.

Убираем ненавистный животик: лучшие советы

Делайте это каждый день в течение 2-3 минут, а через пару недель, вы получите идеальное тело без растяжек!

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Рецепт, Советы, Ноги, Растяжки, Бедра.
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