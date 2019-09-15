Как укрепить позвоночник и забыть о боли в спине: советы врачей

Новости шоу бизнеса:Врачи подсказали, как сохранить здоровье позвоночника.

Каждый из нас понимает, что позвоночник является нашей опорой, поддерживает наш организм и обеспечивает выполнение нашим телом всевозможных движений.

Но далеко не все из нас внимательно заботятся о здоровье позвоночника. Поэтому время от времени нужно напоминать, что следует делать, чтобы сохранить позвоночник здоровым.

Позвоночник: что нужно знать о нем

Позвоночный столб, или позвоночник, является самой сложной костной структурой нашего организма. Он начинается возле головы человека, под затылком, и заканчивается ниже области таза. Иными словами, позвоночный столб проходит через весь торс человека. Позвоночник состоит из 5 отделов:

Шейный отдел позвоночника.

Грудной отдел позвоночника.

Поясничный отдел позвоночника.

Крестцовый отдел позвоночника.

Копчиковый отдел позвоночника.

Хотя у каждого из этих отделов есть и свои собственные задачи, все они объединены несколькими общими целями: поддерживать наше тело, обеспечивать его подвижность, формировать его осанку.

Также позвоночник является важнейшей частью нашей нервной системы.

Как сохранить позвоночник здоровым?

Настало время перейти в практическим советам. Если вы хотите иметь здоровый позвоночник, который бы никогда не болел и не приносил проблем, обратите внимание на следующие моменты:

Заботьтесь о своей осанке

Старайтесь всегда поддерживать спину прямой: на работе, в метро, сидя на диване, лежа в кровати, во время учебы. Если у вас будет хорошая осанка, ваш позвоночник останется здоровым.

Постоянно следите за своей осанкой и корректируйте положение своё тела, втягивая живот, чтобы он не выдавался вперёд. Представьте себе, что от пола к потолку через ваше тело проходит прямая нить, которая заставляет вас поддерживать спину прямой.

Существует множество способов поддержания правильного положения тела, например, можете положить несколько подушек и валиков на стул, купить эргономичное кресло, приложить доску к спинке стула и т. д.

Следите за тем, чтобы плечи были слегка развернуты назад и свободно опущены к сторонам.

Неправильная осанка приводит к сжатию нервов между позвонками. Этот не только грозит нам болями, но и нарушает кровообращение и энергетические потоки.

Людей, которые часто горбятся, могут беспокоить плохое настроение, подавленность, сонливость и вялость.

Ни на минуту не забывайте о своей осанке во время работы за компьютером или за письменным столом. Так, можете приклеить на монитор записку, напоминающую вам о необходимости поддерживать правильное положение тела.

Выполняйте физические упражнения

Стоит иметь в виду, что далеко не все упражнения полезны для позвоночника. Их основная цель — поддерживать здоровыми, крепкими и сильными мускулатуру спины и живота. Ведь именно они удерживают наш позвоночник.

Например, можете качать пресс, развивать мускулатуру поясницы и выполнять упражнения с небольшим весом. Поддерживать в тонусе и в то же время расслаблять позвоночник помогает йога. Что касается спорта, то лучше всего для спины подходит плавание.

Как минимум один раз в день выделяйте по 10 минут на выполнение упражнений на растяжку.

Снять напряжение в позвоночнике помогает выполнение такого упражнения: соедините руки, скрестив пальцы, после чего вытяните их вперёд на уровне груди. Округлите спину так, чтобы она напоминала своей формой букву «с», и вытяните руки как можно дальше. Повторите упражнение 5 раз.

Избегайте накопления токсинов

Вряд ли можно поспорить с тем, что употребляемая нами пища влияет на здоровье нашего позвоночника. Правильное питание не менее важно для позвоночника, чем хорошая осанка и физические упражнения.

Рекомендуется исключить из своего рациона жирную, рафинированную и сладкую пищу. Также стоит избегать жареного и фастфуда.

Подобная еда провоцирует накопление токсинов в позвоночнике, что приводит к появлению различных заболеваний и проблем.

Рекомендуется каждый день пить овощные соки из свежих ингредиентов. Включите в свой рацион орехи (например, миндаль), голубую рыбу (лосось), свежие фрукты и ежедневно выпивай текак минимум 2 литра воды. Это поможет очистить организм от накопившихся токсинов.

Поддерживайте вес в норме

Большинство полных людей имеют проблемы с позвоночником и испытывают боли в спине. Дело в том, что чем больше мы весим, тем большую нагрузку испытывает наш позвоночник. Из-за лишнего веса наш позвоночник перенапрягается, в результате чего у нас появляются боли.

Если вы страдаете полнотой, сядьте на диету, чтобы сбросить хотя бы несколько килограммов.

Выполняйте местный массаж

Если вас беспокоят боли в спине, обратитесь за помощью к массажисту, который поможет вылечить контрактуру. Важно помнить о том, что если боли слишком сильные, то массаж спины делать нельзя.

Для профилактики болей в спине некоторые люди предпочитают посещать массажиста один раз в неделю. Массаж позволяет поддерживать мускулатуру спины в тонусе и расслабляет позвоночник. Благодаря массажу удаётся снять напряжение, когда оно только появляется и не успевает нанести серьезного вреда спине.

Наиболее эффективны шиатцу, биоэнергетический и расслабляющий массаж. Они позволяют тонизировать позвонки, стимулировать выведение накопившихся токсинов и снять давление с межпозвоночного пространства.

Не поднимайте тяжести

Если на работе вам приходится поднимать тяжёлые предметы, делайте это правильно, занимая подходящую позу. Также при этом рекомендуется использовать защитный корсет. Даже если вам нужно поднимать тяжести только периодически, необходимо делать это осторожно.

Чтобы поднять тяжелый предмет, необходимо присесть, согнув колени.

Старайтесь приседать как можно ниже. После этого обхватите предмет руками, как будто бы обнимая его.

Выпрямляйте постепенно колени, возвращаясь в начальное положение.

Используйте натуральные пищевые добавки

Что касается пищевых добавок, то самыми полезными для позвоночника считаются магний, кальций, спирулина, пивные дрожжи, семена льна, масло лосося и растительные масла.