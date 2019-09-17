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Стало известно, какие болезни можно диагностировать по почерку

Стало известно, какие болезни можно диагностировать по почерку
05:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Почерк человека содержат ценнейшую информацию о его здоровье, как выяснили британские ученые.

По надписям на бумаге можно сделать предположение о целом ряде заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

У каждого человека имеется свой собственный уникальный почерк. Если верить авторам нынешнего исследования, то этот почерк содержит ценную информацию о здоровье. Ученые уверяют, что мельчайшие характеристики почерка человека позволяют уловить такие болезни, как гипертония, шизофрения, старческое слабоумие и даже паркинсонизм. Специалисты по почерку или графологи могут выявить более 5 000 свойств характера на основе размера и формы букв, которые человек выводит на бумаге. Некоторые особенности почерка говорят и о здоровье.

К примеру, если человек выводит буквы под разным давлением — одни более уверенно, а другие чуть менее уверенно — то это является симптомом повышенного артериального давления. При старческом слабоумии или болезни Альцгеймера ослабевают мыслительные центры мозга, из-за чего почерк человека становится сбивчивым и неразборчивым, а слова часто не читаются. Кроме того, скорость написания слов снижается, то есть человек пишет гораздо медленнее, чем обычно.

Если строчки на бумаге постоянно поднимаются то вверх, то вниз, то это может быть признаком шизофрении. По почерку можно определить и болезнь Паркинсона. Жертвы этого неврологического расстройства, как правило, используют очень маленькие буквы — настолько крошечные, что они потом сами и не могут их прочесть.

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Наконец, по почерку можно определить уровень энергии человека. Особенно, если он прописывает слова с таким напором, что их можно прочитать с обратной стороны бумаги. У людей с низким уровнем энергии напор очень слабый, и слова едва видны.

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Болезни, Почерк, Болезни по почерку, Диагноз по почерку.
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