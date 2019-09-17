Как быстро восстановить печень (Фото)

Новости шоу бизнеса:Исследователи обнаружили, что питание с низким содержанием жира и холестерина может, в самом деле, помочь с потерей веса, улучшить обмен веществ и здоровье.

Одного только уменьшения жиров и холестерина в рационе недостаточно.

Ущерб печени, нанесенный питанием с высоким содержанием жира, сахара и холестерина, может быть трудно обратить вспять, даже если рацион в целом улучшился, показывает новое исследование ученых из Государственного университета Орегона.

По словам экспертов, для более существенного восстановления печени потребление сахара необходимо значительно снизить наряду с другими улучшениями в питании и регулярными физическими упражнениями.

Новые результаты показывают, что одного только уменьшения жиров и холестерина в рационе, даже если это поможет вам похудеть, недостаточно.Необходимо также снизить и содержание сахара в питании. Этот ущерб может также привести к более серьезным проблемам со здоровьем, таким как цирроз или даже рак, сообщают специалисты.

Исследователи отмечают, что осложнения, связанные с воспалением печени, рубцами и ее повреждениями, по прогнозам, будут ведущей причиной пересадки печени в 2020 году.

Полученные результаты являются весьма значительными, потому что проблемы с печенью, такие как безалкогольная жировая болезнь печени, затрагивают от 10% до 35% взрослых и все большее число детей.