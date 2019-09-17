Плаванье: неоспоримая польза водных процедур

Улучшает кровообращение
Движения, которые мы совершаем в воде, стимулируют наше кровообращение. В бассейне мы используем не только руки, но и всю мускулатуру торса и нижних конечностей.
При этом работают и те части тела, которые остаются неподвижными во время обычного посещения спортзала: щиколотки, запястья, пальцы рук и ног.
Что касается ног, то такая активность очень важна, ведь именно в этой части тела чаще всего возникают нарушения кровообращения.
Во время плавания наше тело находится в горизонтальном положении. Вместе с выполняемыми нами движениями это позволяет нормализовать кровообращение во всем теле.
Улучшает фигуру
Во-первых, плавание заставляет активно работать наше сердце. Это позволяет нам эффективнее сжигать жиры.
На этом польза плавания не заканчивается. Мы прилагаем усилия, толкая воду и продвигая тело вперёд. Благодаря этому наша мускулатура остаётся в тонусе.
Чтобы усилить этот эффект, мы рекомендуем тебе использовать некоторые специальные приспособления, например, доску. Это позволит усилить работу одних мышц и уменьшить напряжение других.
Можешь чередовать спокойное плавание с интенсивным. Последнее увеличит частоту сердечного ритма, а жировые клетки будут сгорать быстрее.
Снижает уровень стресса
Также плавание полезно и для нашего душевного здоровья. Для занятия этим видом спорта нам требуется высокая концентрация.
Как и другие виды спорта, плавание стимулирует выработку гормона радости серотонина и снижает уровень кортизола, который связан со стрессом.
В отличие от бега, плавание требует большого внимания. В зависимости от выбранного стиля, нам приходится выполнять те или иные движения. Для этого нам необходима концентрация. В результате чего негативные мысли покидают наше сознание.
Пока мы находимся в воде, весь мир для нас исчезает, остаются только наше тело, наши движения и вода.
Расслабляет мускулатуру
Когда отступает стресс, наша мускулатура расслабляется. Как известно, напряжение и контрактуры возникают тогда, когда наши мускулы оказываются слишком слабыми для противостояния проблемам, которые подстерегают нас изо дня в день.
Движения, которые мы выполняем в воде, возрождают к жизни наши мускулы, расслабляя их напряжённые участки.
У некоторых из нас нервное напряжение приводит к возникновению болей в шее и спине.
Если это ваш случай, то обязательно обратите внимание на плавание.
Повышает нашу самооценку
Представьте себе этот момент, когда вы выходите из бассейна. Нет стресса, нет болей, а ваша фигура с каждым днём становится все лучше. Это приносит большую радость и удовлетворение, правда?..
Подумайте о том, что сейчас только восемь утра, а вы готовы вступить в новый день полными энергии и в хорошем настроении.
В результате вам станет легче справиться с работой и поддерживать отношения с окружающими людьми. Ваш день пройдёт на позитивной волне, спокойно и легко, а ночью у вас не будет никаких проблем со сном.
Благодаря этому ваша самооценка станет выше, а здоровье — крепче.
Когда мы начинаем день в хорошем самочувствии и с позитивным настроем, все складывается благоприятно. В результате вы остаётесь довольными собой.