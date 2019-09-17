Плаванье: неоспоримая польза водных процедур

1 Улучшает кровообращение Движения, которые мы совершаем в воде, стимулируют наше кровообращение. В бассейне мы используем не только руки, но и всю мускулатуру торса и нижних конечностей. При этом работают и те части тела, которые остаются неподвижными во время обычного посещения спортзала: щиколотки, запястья, пальцы рук и ног. Что касается ног, то такая активность очень важна, ведь именно в этой части тела чаще всего возникают нарушения кровообращения. Во время плавания наше тело находится в горизонтальном положении. Вместе с выполняемыми нами движениями это позволяет нормализовать кровообращение во всем теле.

2 Улучшает фигуру Во-первых, плавание заставляет активно работать наше сердце. Это позволяет нам эффективнее сжигать жиры. На этом польза плавания не заканчивается. Мы прилагаем усилия, толкая воду и продвигая тело вперёд. Благодаря этому наша мускулатура остаётся в тонусе. Чтобы усилить этот эффект, мы рекомендуем тебе использовать некоторые специальные приспособления, например, доску. Это позволит усилить работу одних мышц и уменьшить напряжение других. Можешь чередовать спокойное плавание с интенсивным. Последнее увеличит частоту сердечного ритма, а жировые клетки будут сгорать быстрее.

3 Снижает уровень стресса Также плавание полезно и для нашего душевного здоровья. Для занятия этим видом спорта нам требуется высокая концентрация. Как и другие виды спорта, плавание стимулирует выработку гормона радости серотонина и снижает уровень кортизола, который связан со стрессом. В отличие от бега, плавание требует большого внимания. В зависимости от выбранного стиля, нам приходится выполнять те или иные движения. Для этого нам необходима концентрация. В результате чего негативные мысли покидают наше сознание. Пока мы находимся в воде, весь мир для нас исчезает, остаются только наше тело, наши движения и вода.

4 Расслабляет мускулатуру Когда отступает стресс, наша мускулатура расслабляется. Как известно, напряжение и контрактуры возникают тогда, когда наши мускулы оказываются слишком слабыми для противостояния проблемам, которые подстерегают нас изо дня в день. Движения, которые мы выполняем в воде, возрождают к жизни наши мускулы, расслабляя их напряжённые участки. У некоторых из нас нервное напряжение приводит к возникновению болей в шее и спине. Если это ваш случай, то обязательно обратите внимание на плавание.