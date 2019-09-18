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Что будет с организмом, если вы перестанете есть красное мясо

Что будет с организмом, если вы перестанете есть красное мясо
02:33 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Некоторые не могут обходиться без сладкого, другим чужда жизнь без молочных продуктов, а кто-то не может ни дня без мяса.

И все же есть некоторые привилегии, которые человек может получить, отказавшись от красного мяса. Хотите узнать о них? Вперед!

1. Вы сможете быстрее похудеть

Поскольку красное мясо калорийно, то отказ от него действительно пойдет на пользу во время похудения. Более того, вам совсем не обязательно отказываться от остальной еды. Отличным заменителем станет белое мясо, рыба, овощи. Сделайте свое питание не только полезным, но и вкусным!

2. У вас будет меньше кислотной нагрузки на организм

Высокая кислотность в организме создает идеальную среду для болезней. Добавьте к этому стресс и плохой сон, и это увеличит риск таких заболеваний, как рак и диабет. Частое употребление красного мяса, кофе и белой муки увеличивает уровень кислотности.

3. Вас перестанет беспокоить вздутие

Используйте здоровые заменители красного мяса — это поможет избавиться от вздутия живота. Все дело в том, что они гораздо легче для организма.

4. Состояние вашей кожи улучшится

Отказ от красного мяса помогает уменьшить нагрузку на важные органы, такие как печень и почки. Легкую еду проще переваривать, поэтому она не застаивается и не создает проблем. Не забывайте кушать овощи и фрукты, ведь они тоже благотворно влияют на состояние кожи.

5. Снизится уровень холестерина

Высокий уровень холестерина может быть связан с вашими генами, но нет никаких сомнений в том, что, если вы откажитесь от красного мяса, он снизится, ведь вы уменьшите количество насыщенных жиров в организме.

6. Вы снизите риск заболевания раком

Это касается лишь некоторых видов рака (в частности, толстой кишки и кишечника). Высокое содержание насыщенных жиров в организме увеличивает риск воспаления.

Исследователи считают, что соединения в красном мясе, которые придают ему этот цвет, способствует образованию потенциально канцерогенных соединений.

Кроме того, когда красное мясо приготовлено при высоких температурах, в нем вырабатываются соединения, которые могут вызвать рак кишечника у людей с генетической предрасположенностью.

7. Вы снизите риск и других заболеваний

Речь идет о недугах, связанных с сердечно-сосудистой системой. Более того, оказывается, частое употребление красного мяса может стать причиной развития болезни Альцгеймера, если к ней была предрасположенность!

8. У вас появится больше энергии

Исследования показали, что употребление в пищу красного мяса может поднять уровень эстрогена, что вызывает дисбаланс гормонов и упадок сил.

9. Вы поможете окружающей среде

Может показаться, что от одного человека ничего не зависит, но на самом деле это не так. Вы только задумайтесь, сколько ресурсов уходит на то, чтобы ухаживать за вашим потенциальным ужином в виде красного мяса.

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10. Вы сможете контролировать количество белка в организме

Красное мясо дает много питательных веществ, что хорошо, но нужно понимать, что у всего должна быть мера. Если вы будете потреблять много белка, то это тоже отрицательно отразится на вашем организме. Нужно контролировать количество питательных веществ, которыми вы насыщаете себя.

Как видите, есть много плюсов в подобной диете, но только вам решать, отказываться от красного мяса или нет!

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