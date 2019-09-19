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Не стоит забывать про мяту: восемь причин добавить ее в рацион

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Не стоит забывать про мяту: восемь причин добавить ее в рацион
05:55 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие из нас привыкли добавлять душистые листья мяты в чай или домашний лимонад.

При этом использование растения мы почему-то ограничиваем только летним периодом. А зря! Ведь мята может принести пользу организму даже зимой! Чем она так полезна.

Выводит лишнюю жидкость из организма

Мало кто знает, что мята оказывает мощное мочегонное действие. Употребляя обычный чай с мятой, можно избавить свой организм от лишней жидкости, а также улучшить общее самочувствие. Однако злоупотреблять растением не стоит – в противном случае вы можете столкнуться с обезвоживанием.

Избавляет от тошноты

Польза мяты также заключается в ее способности избавлять от внезапного приступа тошноты. Такой эффект связан с влиянием эфирного масла на мышцы желудочно-кишечного тракта. Другими словами, под воздействием масел мышцы расслабляются, что и помогает избавиться от тошноты.

Успокаивает нервную систему

Пожалуй, одним из главных полезных свойств мяты можно назвать ее успокоительный эффект. Эту ароматную травку часто прописывают тем, кто страдает от бессонницы, а также людям с повышенным уровнем тревоги.

Оказывает противовоспалительное действие

Об этом свойстве мяты также знают не все. Тем не менее она входит в состав большинства противовоспалительных мазей. Правда, в данном случае речь идет лишь о мяте перечной.

Улучшает кровообращение

Исследования целебных свойств мяты показали, что это растение также способно улучшать кровообращение. Это происходит за счет расширения сосудов головного мозга после употребления мяты.

Смягчает слизистые оболочки

Чай с мятой чрезвычайно полезен и для слизистых оболочек. В частности, листья мяты оказывают смягчающее действие на слизистые органов дыхания. Поэтому препараты на основе растения часто назначают при бронхитах, трахеитах и других заболеваниях.

Ускоряет выздоровление при простуде

Специалисты рекомендуют включать мяту в рацион больных простудой. Так, чай с мятой и лимоном придает сил, облегчает боль в горле, а также помогает снизить температуру тела.

Предотвращает возникновение гипертонии

Напиток на основе мяты, валерианы и ромашки поможет предотвратить развитие гипертонии. Такую настойку рекомендуют употреблять ежедневно по 70 мл. Однако перед применением народного лекарства не забудьте проконсультироваться с доктором, поскольку мята, как и другие травы, имеет ряд противопоказаний.

Природный антисептик: лечебные возможности мяты

Противопоказания

Начнем с того, что злоупотреблять мятой не стоит беременным женщинам, людям с низким давлением, а также тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы или органов кровообращения. Свойства мяты могут негативно повлиять на здоровье маленьких детей, а также мужчин, у которых мята может спровоцировать бесплодие.

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