Какая консервация полезна для здоровья

1 Консервированное кокосовое молоко Этот продукт появился на европейском рынке относительно недавно, но уже успел завоевать любовь многих хозяек. Помимо полезных свойств, кокосовое молоко ценят за его приятный экзотический вкус, который отлично подходит для приготовления основных блюд в азиатском стиле, а также для выпечки и десертов. В консервированном виде этот продукт сохраняет все свои питательные и вкусовые свойства.

2 Консервированные помидоры В отличие от предыдущего продукта, консервированные помидоры давно заняли почетное место на кухонной полке. Без них не обходится приготовление очень многих блюд. Помидоры — удивительный продукт, который, подвергаясь консервации и тепловой обработке, сохраняет все свои полезные свойства. К тому же это весьма бюджетный и доступный вариант.

3 Консервированная фасоль Еще один продукт, который не теряет питательные вещества при консервации, — это фасоль. Она станет прекрасной основой вегетарианских блюд, а также отлично подойдет людям, страдающим диабетом. Главным плюсом консервированной фасоли, помимо очевидной пользы, является быстрота приготовления. Просто слейте лишнюю жидкость из банки, и фасоль готова к использованию. Не надо ее предварительно замачивать и долго варить.

4 Консервированная чечевица Если говорить об удобстве использования, то в один ряд с консервированной фасолью можно поставить и консервированную чечевицу. Она является великолепным диетическим продуктом, улучшающим обменные процессы в организме. Все ее полезные свойства остаются и после консервации, так что можете смело включать этот продукт в свой рацион.

5 Консервированные моллюски Для тех, кто любит морепродукты, консервированные моллюски станут отличным вариантом. Достаточно открыть банку, слить лишнюю жидкость и добавить моллюски в салат. Получается также вкусно и полезно, как с предварительно замороженными, а затем отваренными морепродуктами. Моллюски богаты железом, фосфором, магнием, калием и жирными кислотами, так что они станут прекрасным дополнением к вашему рациону.

6 Консервированная скумбрия Консервированная скумбрия — это великолепный альтернативный вариант для любителей копченой рыбы, которая, как известно, является не самым лучшим продуктом для здоровья. У консервированной скумбрии похожий вкус, но при этом в ней содержится значительно больше омега-3 кислот и протеина. Разомните консервированную рыбу вилкой, смешайте со сливочным сыром, и нежный паштет готов.

7 Консервированный тунец Тунец считается достаточно капризной в приготовлении рыбой. Если жарить обычный стэйк из тунца, он довольно часто получается суховатым, да и качество самой рыбы, которую предварительно замораживали, не всегда идеальное. Именно поэтому, вы с легкостью можете заменить этот полезный продукт, богатый протеинами и витамином В12, на консервированный аналог. Добавляйте тунец в салаты и запеканки, готовьте с ним паштеты и соусы. Вариантов очень много и все зависит только от вашей фантазии.