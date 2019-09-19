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"Орехоеды" живут дольше: медики объяснили почему

"Орехоеды" живут дольше: медики объяснили почему
18:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Люди, которые едят орехи, особенно грецкие, имеют больше шансов прожить долгую жизнь.

Этот продукт обладает уникальными свойствами.

Продольное исследование показало, что у тех, кто ест орехи более чем 3 раза в неделю, риск умереть от рака или сердечно-сосудистых заболеваний значительно ниже среднего. В исследовании приняли участие 7000 пожилых людей (в возрасте от 55 до 90 лет) из Испании, которые питались по средиземноморскому типу — ели большое количество овощей, фруктов и рыбы.

Было обнаружено что люди, которые ели орехи, чаще имеют более низкий индекс массы тела и меньшую талию. Кроме того, они реже курят и более физически активны, чем те, кто редко или никогда не ест орехи.

Также среди "орехоедов" было меньше людей с диабетом 2 типа и принимающих лекарства от гипертонии. В целом у тех, кто ест более чем 3 порции (1 порция — 28г) орехов в неделю, ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 55 процентов и рака на 40 процентов.

Арахис: полезные и вредные свойства ореха

Авторы исследования считают, что причина в высокое содержании альфа-линолевой кислоты и фитохимических веществ в орехах, особенно в их кожуре, которая, оказывается, содержит кальций, магний и калий.

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Питание, Здоровье, Долголетие, Орехи, Польза.
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