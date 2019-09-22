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Боремся с анемией: лучшие способы профилактики малокровия

Боремся с анемией: лучшие способы профилактики малокровия
21:57 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Необходимо проводить регулярный контроль содержания железа в крови.

Больным анемией рекомендуется восполнять дефицит движения, чаще бывать на свежем воздухе и принимать меры, поддерживающие кровообращение (растирание сухой щеткой, водолечение и т. п.).

Полезны прогулки в парках, хвойных лесах, занятия физкультурой, путешествия в горы, оптимизация умственного и физического труда.

При железодефицитной анемии рекомендуется есть больше мяса (прежде всего печени), рыбы, стручковых (особенно чечевицы), овощей (брокколи, одуванчик, шпинат), яиц и сухофруктов. Также полезны постоянно употребляемые чаи из лекарственных растений: крапивы, манжетки обыкновенной, одуванчика.

Названы признаки злокачественной анемии
Названы признаки злокачественной анемииЧитать полностью

Необходимо проводить регулярный контроль содержания железа в крови.

Железодефицитную анемию можно предотвратить, придерживаясь сбалансированного рациона, богатого железом. Надо употреблять продукты, содержащие витамины В и С: яблоки, черную смородину, клубнику, белокочанную капусту, шиповник, болгарский перец, томаты, баклажаны, кабачки, дыню, тыкву, облепиху, ежевику, землянику, калину, клюкву, персики, сливы, боярышник, крыжовник, лимоны, апельсины, абрикосы, вишню, грушу и др. Рекордсмен по содержанию железа среди ягод – малина. В 100 г ее ягод содержится около 1200 мкг железа. Необходимо ограничить или полностью исключить употребление чая и кофе.

Хроническая анемия: диагностика и протекание
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Вегетарианцы должны есть побольше молочных продуктов, особенно при В12-дефицитной анемии. Витамин B12 содержится только в животных продуктах!

При склонности к малокровию включите в свой рацион яблоки, сок граната, грецкие орехи, вареную свеклу и гречневую кашу.

При гемолитической анемии очень важно избегать контакта с химикатами либо исключить лекарства.

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Здоровье, Профилактика, Кровь, Анемия, Малокровие, Профилактика анемии.
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