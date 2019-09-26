Обязательно включите его в рацион: полезные свойства чеснока

Новости шоу бизнеса:Чеснок – одно из самых доступных натуральных лекарств. Если у вас нет пищевой аллергии – обязательно включите его в рацион.

Чеснок помогает детям расти

Ученые обнаружили, что чеснок улучшает развитие пищеварительной системы и помогает ребенку расти и набирать вес еще в утробе матери. Это свойство особенно полезно, если малыш развивается медленно. В случае крупного плода при беременности от частого употребления чеснока лучше отказаться.

Чеснок укрепляет иммунитет

Иммуностимулирующие, противовирусные и противораковые свойства чеснока сегодня активно изучаются, но еще в 19 веке Луи Пастер доказал, что это растение уничтожает болезнетворные бактерии – кишечную палочку, сальмонеллу, золотистый стафилококк и грибок Candida. На данный момент не доказано, может ли лечение чесноком победить грипп, но он наверняка снизит риск его осложнений, вызванных бактериальными инфекциями.

Чеснок для профилактики заболеваний щитовидной железы

Химический состав чеснока богат микроэлементами, в числе которых – йод, регулирующий обмен веществ и предотвращающий болезни щитовидной железы. Напомним, что йод полезен не всем людям с проблемной щитовидкой: при гипертиреозе он противопоказан. Сомневаетесь, пригодится ли вам чеснок? Проконсультируйтесь с эндокринологом.

Чеснок против кровоточивости десен

Недостаток витамина C – одна из главных причин кровоточивости десен, а поскольку аскорбиновая кислота быстро выводится из организма, необходимо регулярно восполнять ее потерю. Налегайте на чеснок: в 100 г этого продукта содержится 52 % суточной нормы витамина C. Конечно, вам не нужно съедать две крупных головки чеснока за день, но если сочетать его с другими витаминосодержащими овощами и фруктами, эффект будет потрясающий.5. Чеснок – средство для потенции

Улучшить потенцию мужчин может не только Виагра, но и правильное питание. В чесноке содержится селен – микроэлемент, большая часть которого концентрируется в яичках и семенных канатиках. Недостаток селена напрямую сказывается на половой функции, потому чеснок должен прочно укрепиться в мужском рационе.

Чеснок борется с вредным холестерином

Чеснок снижает уровень вредного холестерина и является отличным профилактическим средством от атеросклероза и артериальной гипертензии. Напряжение стенок кровеносных сосудов уменьшается, кровообращение нормализуется, кровяное давление снижается, и внутренние органы получают достаточно кислорода без лишней нагрузки на сердце. Хотите стать долгожителем? Чаще ешьте чеснок.

Интересный факт: Чеснок меняет химический состав, если его раздавить. Компоненты разрушенных вакуолей и цитоплазмы смешиваются, и образуется аллицин – соединение с сильным бактерицидным и противогрибковым действием. Чаще давите чеснок!

Чеснок против сахарного диабета

Чеснок регулирует уровень инсулина в крови и улучшает эластичность сосудов, страдающих из-за скачков сахара и перепадов кровяного давления. Его употребление может стать хорошим решением для лечения сахарного диабета, однако любые изменения в рационе нужно обсуждать с лечащим врачом.

Важно: Составляющие чеснока всасываются в кровь и выводятся из организма вместе с потом. Его частое употребление может изменить запах тела и сделать его более резким.