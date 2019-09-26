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Четверг, 26.09.2019
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Названы продукты для здоровья сердца

Названы продукты для здоровья сердца
10:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые высказались о том, что выживаемость этих животных была обусловлена более активным образованием "естественных обходных путей" в виде сосудистых ответвлени

Авторы исследования, научные сотрудники Университета Пизы, кормили лабораторных мышей макаронами из цельнозерновой муки перед тем, как вызвать остановку сердца. Параллельно с ними держали мышей из контрольной группы, в питании которых тоже были макароны, – но только из пшеничной муки высшего сорта, каких полно в любом магазине.

По итогам эксперимента, грызуны, которые ели макаронные изделия из ячменя, выжили после сердечного удара в большем количестве и при этом получили меньше повреждений миокарда.

 Такие "отростки" сосудов обеспечивают приток или отток крови в кровеносном стволе при тромбозах, эмболиях и сдавлениях сосудов.

Названы уникальные лечебные свойства сахара (Фото)

"Впервые мы получили свидетельства того, что подобная деятельность кровеносной системы поддерживается едой, в данном случае – пастой с бета-глюканом ячменя. Насколько нам известно, это первое исследование, которое показывает, что устойчивое диетическое потребление пасты, обогащенной бета-глюканом, безопасно увеличивает коронарные коллатерали (ветви кровеносных сосудов) и снижает смертность", – прокомментировали свою находку авторы.

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Здоровье, Продукты, Еда, Ученые, Совет медиков.
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