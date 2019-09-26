Названы продукты для здоровья сердца

Новости шоу бизнеса:Ученые высказались о том, что выживаемость этих животных была обусловлена более активным образованием "естественных обходных путей" в виде сосудистых ответвлени

Авторы исследования, научные сотрудники Университета Пизы, кормили лабораторных мышей макаронами из цельнозерновой муки перед тем, как вызвать остановку сердца. Параллельно с ними держали мышей из контрольной группы, в питании которых тоже были макароны, – но только из пшеничной муки высшего сорта, каких полно в любом магазине.

По итогам эксперимента, грызуны, которые ели макаронные изделия из ячменя, выжили после сердечного удара в большем количестве и при этом получили меньше повреждений миокарда.

Такие "отростки" сосудов обеспечивают приток или отток крови в кровеносном стволе при тромбозах, эмболиях и сдавлениях сосудов.

"Впервые мы получили свидетельства того, что подобная деятельность кровеносной системы поддерживается едой, в данном случае – пастой с бета-глюканом ячменя. Насколько нам известно, это первое исследование, которое показывает, что устойчивое диетическое потребление пасты, обогащенной бета-глюканом, безопасно увеличивает коронарные коллатерали (ветви кровеносных сосудов) и снижает смертность", – прокомментировали свою находку авторы.