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Сахарный диабет у мужчин: главные признаки болезни

Сахарный диабет у мужчин: главные признаки болезни
11:02 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диабет считается одной из самых больших угроз для мужчин.

Недавние исследования подтвердили, что мужчины более предрасположены этому заболеванию, нежели женщины.

Общие признаки сахарного диабета у мужчин могут оставаться незамеченными.

Проявление болезни

У мужчин самыми распространенными и частыми можно назвать следующие признаки сахарного диабета.

Частое мочеиспускание или полиурия. Этот признак объясняется как результат быстрого увеличения уровня глюкозы в крови, который в свою очередь оказывает влияние на почки, способность фильтровать и поглощать воду, что приводит к частому мочеиспусканию.

Обезвоживание или потеря жидкости организмом. На языке медицинских работников полидипсия. По причине недостаточного количества жидкости и частых позывов к мочеиспусканию, тело высыхает, увеличивая значительным образом чувство жажды.

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Увеличение аппетита или полифагия – явный признак сахарного диабета, когда организм вырабатывает чрезмерное количество инсулина, снижая уровень содержания глюкозы. Вы испытываете постоянное чувство голода.

Резкая, необъяснимая потеря веса. При заболевании сахарным диабетом из организма выводится сахар, в основном через мочу.

Усталость или истощение – классический симптом диабета. Организм лишен первичного источника энергии, глюкозы, поэтому вы все время ощущаете усталость и нехватку энергии.

Слабое зрение. Недостаточный уровень сахара в крови лишает линзы жидкости и приводит к их деформации. В результате зрение ослабевает или исчезает полностью.

Избыточное количество сахара в крови очень часто повреждает маленькие кровеносные сосуды нервов, которые приводят к покалыванию и онемению рук и ног.

Чувство жжения в ногах и руках.

Профилактика диабета: напиток, который поможет снизить риск развития болезни

Сахарный диабет сказывается на сексуальной жизни. Помимо снижения уровня тестостерона, он еще вызывает эректильную дисфункцию.

У людей, страдающих диабетом, часто проявляются кожные или грибковые инфекции.

Снижение иммунитета. И все потому, что уровень глюкозы в крови препятствует нормальному функционированию лейкоцитов или белых телец, ослабляя сопротивляемость организма к вирусным инфекциям.

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Здоровье, Болезнь, Диабет, Сахарный диабет, Признаки.
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