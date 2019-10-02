Названы главные причины не пренебрегать грейпфрутом

Новости шоу бизнеса:Этот удивительный фрукт – настоящая находка для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой!

Начнем с того, что грейпфрут – это гибрид апельсина и помело. Он сохранил все полезные свойства этих двух цитрусовых, прибавив к ним свои собственные. Итак, в чем же польза грейпфрута, и почему его надо есть регулярно.

Причина 1

В нем мало калорий

Если вы следите за своей фигурой, грейпфрут для вас – настоящая находка! В 100 граммах этого фрукта содержатся всего-навсего 35 ккал! А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.

Причина 2

Укрепляет сердечно-сосудистую систему

Регулярно употребляя этот солнечный фрукт, вы забудете о высоком давлении: грейпфрут снижает артериальное давление и регулирует уровень холестерина и сахара в крови.

Причина 3

Улучшает работу печени

Вещества, входящие в состав грейпфрута, ускоряют ферментацию, тем самым активизируя работу печени.

Причина 4

Укрепляет иммунитет

В грейпфруте, как и в остальных цитрусовых, содержится много витамина С. В период простуд и вируса гриппа, съедая ежедневно пару долек этого фрукта, вы убережете себя от болезней.

Причина 5

Помогает ЖКТ

Если вы страдаете от запоров, введите в свой рацион грейпфрут! Он нормализует деятельность кишечника и улучшает перистальтику благодаря содержащемуся в его составе пектину.

Причина 6

Спасает от депрессии

Доказано: люди, любящие грейпфрут, реже страдают от апатии и бессонницы. Он полезен при переутомлении, как физическом, так и умственном.

Причина 7

Является профилактикой онкозаболеваний

В состав этого фрукта входит ликопин, вещество, обладающее антиоксидантными свойствами. Ликопин предотвращает распространение раковых клеток.