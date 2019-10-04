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Занятия в радость: 10 способов повысить эффективность тренировок (Фото)

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Занятия в радость: 10 способов повысить эффективность тренировок (Фото)
06:23 Сегодня Телеграф miridei.com Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы занятия приносили радость и давали желанный эффект, мы рекомендуем применить 10 простых хитростей.

  • 1

    Главная женская причина тренировок - стремление похудеть. Однако есть немало факторов, из-за которых эффективность занятий падает. Узнаем врага в лицо и научимся преодолевать подводные камни тренировок.

    Занимайтесь перед зеркалом

    Неспроста в спортивных комплексах и танцевальных школах установлены зеркала во всю стену. Видя свое отражение, проще отследить положение тела. Даже если вы занимаетесь дома, старайтесь делать это перед зеркалом. Посматривайте в него и проверяйте, как держите спину, правильно ли сгибаете колени в приседах и выпадах и так далее. Порой нам только кажется, что мы все делаем правильно, поэтому важно видеть себя со стороны. Зеркало поможет вам избежать травм и растяжений при выполнении заданий. К слову, у занятий перед зеркалом есть еще один плюс, который состоит в психологической мотивации. Когда мы видим свое тело в зеркале, то у нас появляется стимул совершенствоваться.

  • 2

    Слушайте задорную музыку

    Далеко не все мы любим спорт, правда? Многие занимаются через «не хочу», насильно заставляя себя тренироваться. Негативный настрой во время занятий способствует тому, что люди просто забрасывают тренировки. Задорная музыка - это один из эффективных способов полюбить тренировки, ведь она вызывает в нас позитивные эмоции и телу хочется двигаться. Выбирайте оптимальный для себя жанр: одним нравятся танцевальные мелодии, другим хорошо тренироваться под агрессивный рок и металл.

    Тренируйтесь в компании

    Присутствие партнера по занятиям имеет несколько достоинств. Во-первых, сработает эффект зеркала: друг может заметить ваши ошибки со стороны и вовремя о них предупредить. Во-вторых, при работе с большими грузами важно иметь рядом кого-то для подстраховки. Никогда не поднимайте тяжелый вес, если рядом никого нет! Ну а третий плюс кроется в конкуренции. Если друзья рядом активно занимаются, как-то стыдно сидеть сиднем.

  • 3

    Работайте с весом

    К слову, о подъеме груза - добавляйте вес во время занятий. Нередко можно заметить посетителей тренажерки, которые уходят домой после 20 минут ленивой ходьбы по дорожке. Одно кардио без силовых упражнений - впустую потраченное время. Часами ползая по дорожке, можно худеть до скончания века. Лучше поработайте с весом, чтобы развить выносливость, сжечь жир и придать фигуре красивые очертания. Некоторые тренируются дома и не могут позволить себе покупку специального инвентаря. Не спешите расстраиваться, ведь можно сделать спортивный инвентарь своими руками. Ну а тем, кто готов купить оборудование, стоит заранее узнать, когда и какие тренажеры не стоит покупать, чтобы не выбросить деньги на ветер.

  • 4

    Не занимайтесь чаще и интенсивнее положенного

    Не надо проводить полдня в спортзале в первый же день занятий. Частоту и интенсивность тренировок следует увеличивать постепенно. Если слишком себя перетруждать, возникнут сильные боли в мышцах. Как результат: вы не сможете полноценно заниматься на следующей тренировке и еще минимум неделю будете скулить от боли и ненавидеть весь мир. Сложно заниматься, если больно даже пошевелиться. Крепатура - штука неприятная, согласитесь. Нередко именно из-за невыносимой крепатуры многие девушки вовсе отказываются от занятий. К счастью, синдрома отсроченной боли в мышцах можно избежать, если заниматься с умом.

  • 5

    Насладитесь массажем

    Массаж не только дарит нам приятные ощущения. Если сделать массаж после занятий, можно быстрее вывести из организма вредные токсины, включая молочную кислоту, накопление которой приводит к крепатуре. Таким образом массаж снимет или предупредит появление боли и ломоты. Специалисты говорят, что при массаже увеличивается число митохондрий, а это значит, что тренироваться будет проще.

  • 6

    Отдохните перед тренировкой

    Не надо идти в зал, если вы всю ночь не спали. Не занимайтесь сразу после долгого и выматывающего дня на работе. Так же не рекомендуется посещать зал сразу после секса. Если вы истощенны умственно и физически, то тренировки будут даваться с трудом, а результат вас не порадует. Отдохните хотя бы часик-другой перед занятиями. Соблюдая этот совет, вы сможете избежать плохого самочувствия во время тренировок.

    Не скупитесь на тренера

    Помню свой первый опыт в спортзале и свои мысли: "За тренера еще платить? Ага, разбежались! Сама разберусь, что тут и как делать. Посмотрю ролики на Ютюбчике, подруг поспрашиваю. Больно нужен этот тренер…", - решила я. Месяц отходила честно, превозмогая отвращение к тренировкам. Больно денег было жалко. А потом я забросила занятия на год. Через год я вернулась в спортзал и наняла тренера. Оказалось, что некоторыми тренажерами я пользовалась неправильно, не так держала спину и колени, а часть прошлых занятий мне противопоказанны ввиду некоторых проблем со здоровьем. Хорошие ассистенты всегда интересуются здоровьем посетителей и помогают подобрать безопасные комплексы тренировок. Так же вам помогут выбрать оптимальные тренировки для достижения желаемой цели. В общем, если вы уже поднаторели, то тренер может и не понадобиться. Если же вы впервые идете в зал, то не стоит повторять моих ошибок. Экономия на персональном помощнике - экономия на своем здоровье.

  • 7

    Выбирайте удобную спортивную форму

    Знаете, в чем ключевая разница между парнями и девушками в спортзале? Первые покупают удобную для занятий одежду, а вторые выбирают то, в чем им "красивенько". Да, есть исключения, но сами поглядите на девушек в зале. Большинство отдает предпочтение не комфортной одежде, а нарядам, которые их красят. Одежда не должна быть слишком тесной или чересчур свободной, резинки на штанах и шортах не должны быть слишком тугими. Обувь выбираем по ноге, носочки берем спортивные из "дышащих" материалов. Если грудь большая, то стоит подыскать хороший спортивный бюстгальтер. Дискомфорт из-за формы может повлиять на то, насколько хорошо мы выполняем упражнения. То же касается и выбора прически. Надо заниматься, не отвлекаясь на волосы, лезущие в глаза и прилипающие к телу. Выбирайте удобные для вас спортивные прически. Помните: вы пришли худеть, а не красоваться перед парнями. Им дела нет до вашего вида, они заняты тренировкой.

  • 8

    Не голодайте!

    И последний (но очень значимый) пункт состоит в том, чтобы не голодать. Да, вы хотите похудеть. Да, вам хочется добиться результата как можно скорее. Однако голодовка лишает нас сил для занятий и не позволяет организму получить полезные микроэлементы для укрепления мускулатуры.

    Нередко диета не помогает похудеть. Продумайте свой рацион и следите за здоровым режимом питания.

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Питание, Похудение, Отдых, Тренировки, Спорт, Занятия, Спортивная форма.
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