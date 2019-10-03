Названы правила здорового позвоночника (Фото)

Новости шоу бизнеса:Основные проблемы со спиной возникают не из-за травм и наследственной предрасположенности. Их диктует нам сама жизнь.

Ежедневно выполняйте комплекс упражнений, развивающий гибкость позвоночника.

Возраст человека определяется здоровьем и гибкостью его позвоночника. Вот почему главное – не то, сколько вам лет, а в каком состоянии ваша спина.

Во-первых, потому. Что в результате эволюции мы стали передвигаться на двух ногах , а не на четвереньках, как наши древние предки, и постоянные вертикальные нагрузки приводят со временем к деформации позвоночных структур.

Во-вторых, примерно с 20 лет в позвоночнике начинается медленный, но неотвратимый процесс = он дает естественную усадку.

В третьих, мы часто бездумно и безалаберно относимся к собственной спине, что влечет за собой непоправимые последствия.

Позвоночник, оставленный без движения, быстро стареет. Прежде всего потому, что в костной ткани уменьшается количество кальция и она становится более "хрупкой".

Кроме того, снижается эластичность связок межпозвоночных суставов, и позвоночник становится "деревянным". Все это естественным образом ограничивает его трудоспособность, а заодно и повышает вероятность травм.

Дефицит двигательной нагрузки на позвоночник приводит также к "полуголодному" существованию межпозвоночных дисков и хрящей – кровообращение, а значит, и питание их уменьшается, ускоряя тем самым процессы деформации.

Но и это еще не все.

При отсутствии постоянного движения замедляется естественный процесс самообновления костной ткани, непрерывно происходящий в позвонках, и увеличивается количество старых клеток. Вот почему самое лучшее, что вы можете сделать для здоровья своего позвоночника – заняться фитнесом!

5 условий здорового позвоночника

Давайте регулярную умеренную нагрузку мышцам спины, груди, верхнего плечевого пояса, живота и задней поверхности бедер.

Прежде чем приступить к тщательной проработке спины, разогрейте мышцы на беговой дорожке или примите горячий душ, посидите в сауне, походите несколько минут в шерстяном свитере.

Обязательно осторожно потяните все мышцы в начале и в конце тренировки.

Делайте упражнения на растяжение и расслабление после каждого этапа силовой нагрузки на мышцы спины и верхнего плечевого пояса.

Ежедневно выполняйте комплекс упражнений, развивающий гибкость позвоночника.