Скачать
Четверг, 03.10.2019
"Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
"Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября

Названы правила здорового позвоночника (Фото)

Названы правила здорового позвоночника (Фото)
21:51 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Основные проблемы со спиной возникают не из-за травм и наследственной предрасположенности. Их диктует нам сама жизнь.

Ежедневно выполняйте комплекс упражнений, развивающий гибкость позвоночника.

Возраст человека определяется здоровьем и гибкостью его позвоночника. Вот почему главное – не то, сколько вам лет, а в каком состоянии ваша спина.

Во-первых, потому. Что в результате эволюции мы стали передвигаться на двух ногах , а не на четвереньках, как наши древние предки, и постоянные вертикальные нагрузки приводят со временем к деформации позвоночных структур.

Во-вторых, примерно с 20 лет в позвоночнике начинается медленный, но неотвратимый процесс = он дает естественную усадку.

В третьих, мы часто бездумно и безалаберно относимся к собственной спине, что влечет за собой непоправимые последствия.

Позвоночник, оставленный без движения, быстро стареет. Прежде всего потому, что в костной ткани уменьшается количество кальция и она становится более "хрупкой".

Кроме того, снижается эластичность связок межпозвоночных суставов, и позвоночник становится "деревянным". Все это естественным образом ограничивает его трудоспособность, а заодно и повышает вероятность травм.

Дефицит двигательной нагрузки на позвоночник приводит также к "полуголодному" существованию межпозвоночных дисков и хрящей – кровообращение, а значит, и питание их уменьшается, ускоряя тем самым процессы деформации.

Основные причины и лечение варикоза (Фото)
Основные причины и лечение варикоза (Фото)Читать полностью

Но и это еще не все.

При отсутствии постоянного движения замедляется естественный процесс самообновления костной ткани, непрерывно происходящий в позвонках, и увеличивается количество старых клеток. Вот почему самое лучшее, что вы можете сделать для здоровья своего позвоночника – заняться фитнесом!

5 условий здорового позвоночника

Давайте регулярную умеренную нагрузку мышцам спины, груди, верхнего плечевого пояса, живота и задней поверхности бедер.

Прежде чем приступить к тщательной проработке спины, разогрейте мышцы на беговой дорожке или примите горячий душ, посидите в сауне, походите несколько минут в шерстяном свитере.

Обязательно осторожно потяните все мышцы в начале и в конце тренировки.

Делайте упражнения на растяжение и расслабление после каждого этапа силовой нагрузки на мышцы спины и верхнего плечевого пояса.

Ежедневно выполняйте комплекс упражнений, развивающий гибкость позвоночника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Позвоночник, Здоровый позвоночник, Совет медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)
02 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
03 Прически 2019: трендовые окрашивания этой осени
04 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Назван самый полезный для здоровья десерт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Усилено наказание за отказ в перевозке льготников в Украине
Усилено наказание за отказ в перевозке льготников в Украине
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
Боевики десятки раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов
Боевики десятки раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов
Деми Ловато крестилась в реке Иордан в Израиле (Фото)
Деми Ловато крестилась в реке Иордан в Израиле (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь