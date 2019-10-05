Полезный продукт, который поможет улучшить пищеварение

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"Если осенью у вас резко вырос аппетит и контролировать его сложно, ешьте больше овощей и фруктов – именно их употребляйте для перекусов. Фрукты быстро дают ощущение сытости, благодаря высокому содержанию в них воды и клетчатки. Но стоит помнить, что во многих фруктах много сахара, потому выбирать лучше, к примеру, яблоки или груши", - посоветовал специалист.