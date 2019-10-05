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Полезный продукт, который поможет улучшить пищеварение

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Полезный продукт, который поможет улучшить пищеварение
04:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Всем желающим похудеть эксперты советуют никогда не допускать голода, в ином случае есть риск съесть намного больше, чем на самом деле нужно организму.

  • 1

    "Если осенью у вас резко вырос аппетит и контролировать его сложно, ешьте больше овощей и фруктов – именно их употребляйте для перекусов. Фрукты быстро дают ощущение сытости, благодаря высокому содержанию в них воды и клетчатки. Но стоит помнить, что во многих фруктах много сахара, потому выбирать лучше, к примеру, яблоки или груши", - посоветовал специалист.

  • 2

    Притупляют аппетит также цитрусовые фрукты, особенно лимон. Он содержит ценнейшую клетчатку – пектин, который поглощает жир, который поступает с пищей, и замедляет процессы пищеварения.

  • 3

    После употребления большинства фруктов начинается выработка специального гормона, который сигнализирует мозгу о полном насыщении организма.

  • 4

    Аналогичным эффектом обладает и острый красный перец. Если посыпать им блюдо, насыщение наступит намного быстрее.

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Здоровье, Красный перец, Аппетит, Лимон, Пищеварение, Полезный продукт.
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