Чем может закончиться любовь к мясу

Новости шоу бизнеса:Известно, что чрезмерная любовь к мясу сокращает жизнь.

С точки зрения диетологии употребление белковых продуктов помогает выглядеть стройным и подтянутым, увлеченность таким рационом может сократить продолжительность жизни. К подобному заключению пришли австралийские ученые из Университета Сиднея.

Специалисты из Австралии предостерегают от чрезмерного увлечения типами питания с низким уровнем углеводов и высоким уровнем белка. По их мнению, в определенном возрасте лучше, наоборот, снизить потребление белка.

"Сокращение потребления белка в среднем возрасте может быть лучшим способом для обеспечения более длительной продолжительности жизни", — такой вывод был озвучен специалистами из Университета Сиднея.

Они апеллируют к результатам ряда последних исследований, представляющих доказательства того, что постоянное сидение на диете с высоким содержанием белка оказывает негативное воздействие на продолжительность жизни. Особенно опасна увлеченность белковым рационом в возрасте от 50 до 65 лет, констатируют ученые.

"Белок может помочь с потерей веса в краткосрочной перспективе, но его избыток может сократить вашу жизнь. Людям среднего возраста не стоит употреблять более 100 граммов белка в день", — резюмировали исследователи.По их мнению, в среднем возрасте целесообразно придерживаться "японского стиля" в питании – 80% овощей, 10% белка и 10% жира.

Рацион питания по данному принципу является типичным для населения острова Окинава. Именно там живет большое число долгожителей с низким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других возрастных болезней, напомнили специалисты.