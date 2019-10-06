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Увеличились лимфоузлы: 5 причин почему

Увеличились лимфоузлы: 5 причин почему
10:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Лимфоузлы или лимфатические железы – это небольшие органы иммунной системы, которые есть на шее, под мышками, в паху и других областях.

Их задача – фильтровать лимфу и помогать организму бороться с инфекциями.

Лимфа – это бесцветная жидкость, которая появляется на ранке, если слегка повредить кожу.

Когда у человека нет болезней, то железы очищают лимфу без лишнего перенапряжения. Если же увеличились лимфоузлы, то это свидетельствует о воспалении.

Что приводит к воспалению лимфоузлов

  • заболевания дыхательных путей;

  • проблемы в ротовой полости или носоглотке, например, кариес, пульпит, воспаление в пазухах носа;

  • инфекции общего характера, к примеру, ветрянка, корь, цитомегаловирус;

  • кожные инфекции – например, воспаление, возникшее из-за неудачной попытки выдавить прыщ;

  • отиты.

Когда стоит обращаться к врачу

Чаще всего увеличенные лимфоузлы — это не самостоятельная болезнь, а лишь симптом. Поэтому обычно они сопровождаются другими признаками инфекции:

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  • общим недомоганием и слабостью;

  • повышением температуры;

  • головной болью;

  • болью в горле, ушах или ротовой полости;

  • насморком, заложенностью носа.

Срочно нужно бежать к врачу, когда:

1. Кожа над увеличенным лимфоузлом покраснела и стала горячей – это говорит о начале гнойного процесса.

2. Лимфоузлы на шее увеличились без видимой причины.

3. Лимфатические железы воспалились не только на шее, но и в других местах. Например, подмышками, в паху, на локтевых сгибах.

4. Узлы не двигаются, когда вы пытаетесь их прижать.

5. Увеличение лимфоузлов сопровождается повышенным потоотделением, постоянной лихорадкой (без других симптомов инфекционных заболеваний), необъяснимой потерей веса.

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6. Вам стало трудно глотать или дышать.

7. Лимфоузлы не возвращаются к нормальным размерам две недели и дольше.

Врач поможет подобрать необходимые анализы и поставит вам точный диагноз.

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Здоровье, Причины, Инфекция, Воспаление, Лимфоузлы.
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