Какие специи полезные для поддержания иммунитета: бережемся от инфекций

1

Специалисты рекомендуют в сезон осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой употреблять специи, которые помогут поддержать иммунитет и уберечься от инфекций.

В первую очередь специалисты называют богатый минералами и витаминами имбирь. Корень обладает противовоспалительным, антимикробным, противопростудным и отхаркивающим эффектами, а также укрепляет иммунитет и облегчает симптомы при заложенности носоглотки. Имбирь полезен как в качестве добавки в горячие напитки, так и при приготовлении блюд из мяса или рыбы.