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Ученые рассказали о вроде васаби

Ученые рассказали о вроде васаби
06:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:По данным специалистов, именно васаби может нанести сердцу непоправимый удар, нарушив сердечные ритмы или прекратить работу сердца на непродолжительное время.

Группа врачей из Израиля после продолжительных экспериментов установила, что употреблять в пищу васаби вредно. Справка: корень васаби - растения, которое применяют в пищу в Японии, делая из корня приправу, сильно измельчая его.

Как рассказали врачи, они наблюдали одно из проявлений сбоя работы сердца у одной из пациенток, которая, съев ложку васаби, ощутила боли в области сердца, перепады сердечного ритма и приостановку работы органа.

После обследования этой пациентки врачи установили диагноз: «стрессовая кардиомиопатия». Это состояние сердца, когда число сердечных сокращений резко падает.

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Ранее у этой пациентки, говорят врачи, не наблюдалось проблем с сердцем. Поэтому медики пришли к выводу, что именно васаби стало причиной нарушения сердечного ритма.

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Все по теме:

Здоровье сердца, Васаби, Вред васаби, Опасность васаби, Свойства васаби, Как васаби влияет на сердце.
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