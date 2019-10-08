Ученые рассказали о вроде васаби

Новости шоу бизнеса:По данным специалистов, именно васаби может нанести сердцу непоправимый удар, нарушив сердечные ритмы или прекратить работу сердца на непродолжительное время.

Группа врачей из Израиля после продолжительных экспериментов установила, что употреблять в пищу васаби вредно. Справка: корень васаби - растения, которое применяют в пищу в Японии, делая из корня приправу, сильно измельчая его.

Как рассказали врачи, они наблюдали одно из проявлений сбоя работы сердца у одной из пациенток, которая, съев ложку васаби, ощутила боли в области сердца, перепады сердечного ритма и приостановку работы органа.

После обследования этой пациентки врачи установили диагноз: «стрессовая кардиомиопатия». Это состояние сердца, когда число сердечных сокращений резко падает.

Ранее у этой пациентки, говорят врачи, не наблюдалось проблем с сердцем. Поэтому медики пришли к выводу, что именно васаби стало причиной нарушения сердечного ритма.