Чем могут быть чреваты сочетания народной медицины с медикаментами

Новости шоу бизнеса:Опасность сочетания народной медицины с лекарствами.

Большинство считает, что травы безвредны, но не всегда это так. При совместном приеме с лекарственными средствами они могут влиять на всасывание, распределение, выведение, а это особенно опасно для пациентов с хроническими заболеваниями.

Поэтому предупреждайте своего врача, если принимаете какие-то фитопрепараты.

Как взаимодействуют лекарственные препараты с фитотерапией?

1. Фитопрепараты, а именно "таблетки для похудения", содержащие слабительные лекарственные растения (сенна, сабур, крушина), действуют на перистальтику кишечника, тем самым замедляют всасывание лекарственных средств, и действие препарата может быть снижено.

Например: принимая препараты для снижения артериального давления, при взаимодействии с фитопрепаратами, гипотензивный (снижение давления) эффект может ослабляться, многие люди не чувствуют повышение артериального давления, тем самым это может привести к гипертоническому кризу и осложнениях в виде инфарктов и инсультов.

2. Зверобой продырявленный – принимают для улучшения сна, снижения раздражительности.

Пример: при приеме этого растения совместно с оральными контрацептивами, возникают межменструальные кровотечения, а при приеме с амитриптилином (антидепрессант), снижается концентрация в крови последнего, тем самым становится менее эффективным.

3. Чеснок нам рекомендуют, заболел ОРВИ – ешь чеснок, и в качестве профилактики, да и просто с салом и хлебом.

А в итоге, заболел ОРВИ, высокая температура, прием парацетамола, а он не снижает температуру, потому что чеснок снижает концентрациию парацетамола в крови. Он также влияет на антиагреганты (аспирин, клопидогрел), вызывая геморрагический синдром (кровотечения).

4. Гинкго билоба – часто выписывают неврологи. Также действует на антиагреганты (аспирин, клопидогрел), вызывая кровотечения.

5. Женьшень – называют травой красоты, молодости и долголетия. При взаимодействии с непрямыми антикоагулянтами (варфарин, дабигатран), ослабляют их действие, это может привести к тромбообразованию.