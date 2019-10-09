Медики рассказали, какая польза от семечек подсолнуха

Новости шоу бизнеса:Семечки — удобный перекус, но отношение к ним у людей неоднозначное.

Семена подсолнечника — превосходный источник витамина Е, магния и селена, которых часто не хватает в организиме человека. В одном стакане очищенных семечек целых 818 калорий, 29 граммов белка, 72 грамма жира, 28 граммов углеводов,12 граммов клетчатки и 3.7 грамма сахара. Об этом рассказывает Women's Health.

Хотя семечки дают много калорий, в них немало и растительного белка, полезных жиров, клетчатки. К слову, белка в семенах подсолнуха больше, чем в семенах льна, а клетчатки — чем в семенах конопли. Железа в них примерно столько же, как в семечках конопли, льна и чиа.

Итак, полезны ли семена подсолнечника?

Оказывается, да, семечки полезны для здоровья. Они питательны и вкусны, могут использоваться в самых разных блюдах. Перечислим все достоинства продукта.

Семечки могут насытить, ведь в них много жира, клетчатки и белка.

Они полезны для сердца: в семенах подсолнечника есть мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, ценные для профилактики сердечных заболеваний.

Семечки снижают уровень холестерина. В них есть растительные соединения фитостеролы, которые сходны по строению с холестерином человека. Попадая в организм, фитостеролы семечек конкурируют с вредным холестерином за всасывание в пищеварительном тракте и обычно побеждают.

Это хороший источник антиоксидантов. Витамин Е, содержащийся в семечках, проходит через тело и нейтрализует вредные химические соединения.

Селен в семенах подсолнечника тоже действует как антиоксидант, восстанавливает поврежденные ткани, предотвращает деление раковых клеток.

Несмотря на все достоинства семечек, стоит учитывать размеры порций, чтобы не набрать лишний вес. И помните о зубах, прежде чем вскрывать семена челюстью. Отдавайте предпочтение очищенным семечкам без содержания соли. Смело добавляйте их в йогурты, салаты, каши: это будет питательный и полезный перекус.