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Вкусные и полезные: какие ягоды стоит добавить в свой рацион

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Вкусные и полезные: какие ягоды стоит добавить в свой рацион
03:12 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ягоды очень полезны для здоровья человека. Особенно они необходимы в осеннем сезоне, когда требуется больше витаминов и полезных веществ.

  • 1

    Шиповник

    Далёкий предок садовых роз очень полезен в осеннем сезоне. Плоды содержат много витамина С, причём даже больше, чем в лимоне, апельсине, чёрной смородине. Соответственно, эта ягода становится отличной защитой от простудных заболеваний.

  • 2

    Бузина

    В этой осенней ягоде тоже очень много витамина С. Кроме того, ягода содержит йод. Всё это очень важно для поддержания крепкого иммунитета. Таким образом, чай из бузины становится незаменимым напитком осенью.

  • 3

    Калина

    Такую ягоду стоит употреблять в осеннем сезоне в любом виде. Благодаря витаминам С, Р и Н она становится замечательным профилактическим средством против простудных заболеваний и гриппа. А если вы уже заразились, то калина сможет избавить от неприятных признаков болезней.

  • 4

    Облепиха

    Эта ягода позволяет насытить организм витаминами А, С, Е, К, группы В, магнием, калием, марганцем, фолиевой кислотой. Все они нужны для женщин, которые готовятся к беременности и уже находятся в интересном положении. Также облепиха – отлично помогает предотвратить развитие патологий нервной системы у плода.

  • 5

    Черноплодная рябина

    По-другому растение ещё называют аронием. В нем также немало витамина С, которого ничуть не меньше, чем в лимоне. В осенний период очень важно употреблять такую ягоду для профилактики простуд и заболеваний щитовидной железы.

  • 6

    Костяника

    В конце сентября созревает урожай этой ягоды, которую просто необходимо включить в рацион. Она позволяет добиться жаропонижающего эффекта, поэтому при высокой температуре очень полезно есть костянику.

  • 7

    Боярышник

    Чаще всего из боярышника готовят варенье и джемы, мармелад и компоты. Но мало кто догадывается, что это невероятно полезная осенняя ягода. Она нужна для уменьшения возбудимости сердечной мышцы при аритмии, нормализации сна, нервных расстройствах. В чистом виде боярышник позволяет улучшить работу пищеварительной системы.

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Питание, Здоровье, Витамины, Ягоды, Польза.
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