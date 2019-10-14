Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Итоги марша "Нет капитуляции": в полиции назвали количество участников
Итоги марша "Нет капитуляции": в полиции назвали количество участников
Урегулирование ситуации на Донбассе: Пристайко рассказал о "красных линиях"
Пристайко: Украина останется унитарным государством
Украина 2:1 Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
Украина 2:1 Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
Королевский тур: Кейт Миддлтон и принц Уильям приземлились в Пакистане (Фото)
Королевский тур: Кейт Миддлтон и принц Уильям приземлились в Пакистане (Фото)

Как сохранить активность мозга даже в пожилом возрасте

Смотрите фото (6)
Как сохранить активность мозга даже в пожилом возрасте
23:15 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Достаточная активность мозга в пожилом возрасте - это хорошая профилактика возрастной потери памяти и старческого слабоумия.

  • 1

    Пешие прогулки.

    Исследование доказало, что если люди совершают в день не менее 10 000 шагов в среднем возрасте, то их мозг на 2,2 года моложе, по сравнению с теми, кто не ходит пешком и не подвергает себя физическим нагрузкам. Любого рода тренировки уменьшают риск депрессий у пожилых людей, а значит, укрепляют мозг.

  • 2

    Правильное питание.

    Употребление одной порции зеленых листовых овощей в ежедневном режиме может омолодить мозг на целых 11 лет. В этих продуктах содержится лютеин - природный каротиноид, который укрепляет серое вещество и память.

  • 3

    Интеллектуальные игры.

    Да, речь идёт о всеми любимых кроссвордах, судоку и ребусах. Они действительно улучшают способности человека к решению разного рода проблем и сохраняют остроту мозга.

  • 4

    Снижение давления.

    Гипертония после 50 намного увеличивает опасность проблем с работой мозга в пожилом возрасте. Можно снизить артериальное давление за счёт употребления темного шоколада, более внимательного отношения к собственной осанке, дыхательной гимнастики и определённого рода физических нагрузок.

  • 5

    Количество сна.

    Исследователи из США доказали, что не менее 8 часов сна по ночам способствуют улучшению производства гормонов, которые укрепляют память и внимательность.

Четвероногие целители: как домашняя собака влияет на здоровье хозяина?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Питание, Мозг, Сон, Развитие, Игры, Интеллект, Прогулки, Активность, Ум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
03 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
04 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
05 Приметы и обряды на 14 октября - Покров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ООН официально признали, что РФ нарушает Женевскую конвенцию в оккупированном Крыму
ООН: РФ нарушает Женевскую конвенцию в Крыму
Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
&quot;Если РФ согласится&quot;: Пристайко обозначил сроки встречи в &quot;нормандском формате&quot;
Пристайко обозначил сроки встречи в "нормандском формате"
Теперь уж точно: Дэвид Харбор подтвердил отношения с Лили Аллен
Теперь уж точно: Дэвид Харбор подтвердил отношения с Лили Аллен
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь