Как сохранить активность мозга даже в пожилом возрасте

1 Пешие прогулки. Исследование доказало, что если люди совершают в день не менее 10 000 шагов в среднем возрасте, то их мозг на 2,2 года моложе, по сравнению с теми, кто не ходит пешком и не подвергает себя физическим нагрузкам. Любого рода тренировки уменьшают риск депрессий у пожилых людей, а значит, укрепляют мозг.

2 Правильное питание. Употребление одной порции зеленых листовых овощей в ежедневном режиме может омолодить мозг на целых 11 лет. В этих продуктах содержится лютеин - природный каротиноид, который укрепляет серое вещество и память.

3 Интеллектуальные игры. Да, речь идёт о всеми любимых кроссвордах, судоку и ребусах. Они действительно улучшают способности человека к решению разного рода проблем и сохраняют остроту мозга.

4 Снижение давления. Гипертония после 50 намного увеличивает опасность проблем с работой мозга в пожилом возрасте. Можно снизить артериальное давление за счёт употребления темного шоколада, более внимательного отношения к собственной осанке, дыхательной гимнастики и определённого рода физических нагрузок.