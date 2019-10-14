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Ромашка и зверобой: полезный тандем трав поможет похудеть

Ромашка и зверобой: полезный тандем трав поможет похудеть
20:29 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Польза ромашки и зверобоя широко распространена в медицине.

Отвары и настойки на основе трав помогают вылечить простуду, уничтожают микробы и бактерии, помогают снять боль и спазмы, а также способствуют заживлению ран и ссадин.

При похудении тандем трав полезен тем, что они очищают микрофлору кишечника и улучшают процесс переваривания пищи, тем самым устраняют лишний вес.

Вместе с этим налаживается метаболизм, организм очищается от шлаков и токсинов, а лишние жидкости уходят естественным образом.

Самый просто способ применения трав — добавлять их в чай. Например, ромашка поможет не только снизить чувство аппетита, но и успокоить нервную систему. Отвары и настои обладают мочегонным эффектом, а ванны с добавлением ромашки и зверобоя помогут привести тело в тонус и подтянуть кожу, а также устранить растяжки после потерянных килограмм.

Конечно, как и любые другие травы, ромашка и зверобой являются дополнением к диете для потери веса, а не основным способом похудеть. Благодаря своим свойствам снижать повышенное чувство аппетита, лечебные отвары смогут помочь преодолеть поглощающее чувство голода и избежать переедания, таким образом дать отбой ожирению.

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Отмечается, что эффект можно ощутить уже на 3 день. Пропадает чувство голода, а лишние жидкости выходят из организма. При правильном питании и умеренной физической нагрузки можно скинуть до 5 килограмм за месяц. Напитки на основе трав не желательно пить дольше трех недель, чтобы избежать побочных эффектов.

При желании терапию можно повторить спустя месяц.

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Питание, Здоровье, Похудение, Ромашка, Зверобой.
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