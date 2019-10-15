Врачи утверждают, что чай защищает мозг пожилых людей

Новости шоу бизнеса:Исследователи установили, что чай полезен в деле повышения настроения и предотвращения сердечно-сосудистых болезней.

Ученые из Университета Сингапура выяснили, что регулярно выпивающие чай люди имеют более организованные зоны мозга, а это связано с хорошим когнитивным функционалом, по сравнению с теми, кто чай пьёт редко или не употребляет его вообще.

Ученые получили первые убедительные доказательства позитивного влияния чая на структуры мозга. Можно предположить, что регулярное употребление этого напитка оказывает защитный эффект против возрастного снижения функционала мозга.

Предыдущие исследования показали, что употребление чая полезно для здоровья человека. Среди прочего отмечалась способность этого напитка повышать настроение и обеспечивать профилактику сердечно-сосудистых болезней. Теперь же исследователи привлекли 36 людей старше 60, в отношении которых собиралась информация об их образе жизни, физиологическом и психологическом здоровье. Все они проходили через нейропсихологические тесты и магнитно-резонансную томографию в период с 2015 по 2018 годы.

Проанализировав когнитивной функционал мозга участников, исследователи обнаружили, что употребление зеленого или черного чая не менее 4 раз в неделю на протяжении 25 лет более эффективно воздействует на работу мозга. Также подтверждено, что чай повышает настроение и действительно оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.