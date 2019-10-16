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Проблемы с кожей: полезные продукты которые помогут избавиться от прыщей

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Проблемы с кожей: полезные продукты которые помогут избавиться от прыщей
23:40 Ср, 16 Октябрь 2019 Телеграф wuzzup.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:На наш организм плохо влияет нездоровая еда. Уход за кожей лица благодаря правильному питанию

  • 1

    Почти каждый хотя бы раз сталкивался с прыщами. А если проблемы с кожей происходят чаще, то в большинстве случаев может влиять питание. На наш организм плохо влияет нездоровая еда. Но есть и полезные продукты, которые наоборот помогут избавиться от прыщей.

    Авокадо

    Сплошная польза. От прыщей спасают витаминам С и Е.

  • 2

    Брокколи

    Комплекс витаминов А, группы В и К обеспечивает качественный уход за кожей и ее быстрое оздоравливание.

  • 3

    Инжир

    Богатый магнием вкуснейший фрукт помогает вернуть коже гладкость, бархатистость и снизить активность сальных желез.

  • 4

    Овсянка

    Тоже богата магнием, гораздо менее вкусна, но более доступна.

  • 5

    Коричневый рис

    Абсорбент и источник клетчатки, он реализует свои очищающие свойства и в отношении кожи.

  • 6

    Форель

    Жирные кислоты и их антибактериальная активность — вот почему эта рыбка так тебе нужна.

  • 7

    Устрицы

    В устрицах много цинка.

  • 8

    Тыквенные семечки

    Более бюджетный способ восполнить нехватку цинка в организме.

  • 9

    Темный шоколад

    Антиоксиданты пойдут твоей коже только на пользу; кстати, и цинк тут тоже есть.

Продукты для красоты, на которые нужно налегать осенью

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Витамины, Продукты, Уход за кожей, Правильное питание, Прыщи, Уход за лицом.
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