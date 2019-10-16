Проблемы с кожей: полезные продукты которые помогут избавиться от прыщей

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Почти каждый хотя бы раз сталкивался с прыщами. А если проблемы с кожей происходят чаще, то в большинстве случаев может влиять питание. На наш организм плохо влияет нездоровая еда. Но есть и полезные продукты, которые наоборот помогут избавиться от прыщей.

Авокадо

Сплошная польза. От прыщей спасают витаминам С и Е.