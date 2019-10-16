Проблемы с кожей: полезные продукты которые помогут избавиться от прыщей

Почти каждый хотя бы раз сталкивался с прыщами. А если проблемы с кожей происходят чаще, то в большинстве случаев может влиять питание. На наш организм плохо влияет нездоровая еда. Но есть и полезные продукты, которые наоборот помогут избавиться от прыщей.
Авокадо
Сплошная польза. От прыщей спасают витаминам С и Е.
Брокколи
Комплекс витаминов А, группы В и К обеспечивает качественный уход за кожей и ее быстрое оздоравливание.
Инжир
Богатый магнием вкуснейший фрукт помогает вернуть коже гладкость, бархатистость и снизить активность сальных желез.
Овсянка
Тоже богата магнием, гораздо менее вкусна, но более доступна.
Коричневый рис
Абсорбент и источник клетчатки, он реализует свои очищающие свойства и в отношении кожи.
Форель
Жирные кислоты и их антибактериальная активность — вот почему эта рыбка так тебе нужна.
Устрицы
В устрицах много цинка.
Тыквенные семечки
Более бюджетный способ восполнить нехватку цинка в организме.
Темный шоколад
Антиоксиданты пойдут твоей коже только на пользу; кстати, и цинк тут тоже есть.