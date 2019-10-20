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Полезные свойства льняного масла (Фото)

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Полезные свойства льняного масла (Фото)
02:30 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Льняное масло считается весьма полезным продуктом питания. Людям оно известно с давних пор, когда его использовали для лечения разных недугов.

  • 1

    Свойства льняного масла

    Льняное масло нашло широкое применение в различных сферах нашей жизни. Сегодня в продаже на прилавках магазинов можно увидеть продукт разного цвета. Оттенок может варьироваться от темно оранжевого (коричневого) до светло желтого. Это связано с разной степенью его очистки. Чем светлее масло, тем лучше была произведена фильтрация. Как изготавливается этот полезный продукт? Прежде всего, семя льна должно пройти сложный и поэтапный процесс холодного отжима. Масло, которое получается таким способом, считается самым ценным, поскольку сохраняет все полезные свойства и может включаться в рацион человека. В частности, в нем сконцентрировано огромное количество различных полиненасыщенных жирных кислот. Благодаря такому составу оно активно используется в терапевтических целях и в различных системах похудения. Кроме того, оно нашло применение в хозяйстве и промышленности при производстве лакокрасочной продукции.

  • 2

    Считается, что этот продукт по своему составу и свойствам занимает ведущее место среди других известных растительных масел, используемых в пище. Кроме того, он содержит множество полезных веществ, в частности, такие витамины как A, B, F (более 40%), E, K.

    Продукт по праву считается поставщиком в организм ценной кислоты Омега-3, которая благотворно воздействует на жизнедеятельность клеток. В результате регулярного употребления данного масла в пищу можно приобрести желаемую красоту и здоровье.

    Вообще, лечебное льняное масло лучше всего употреблять только в натуральном виде и не подвергать термической обработке. Дело в том, что при воздействии высоких температур оно не только теряет полезные вещества, но даже становится вредным для здоровья.

  • 3

    Льняное масло для лица

    Оно с давних времен нашло свое применение для поддержания привлекательности и молодости. В частности, используется в составе смесей для лечения кожи. Благодаря тому, что в нем содержится большое количество полезных веществ, на его основе разработано множество лечебных масок.

  • 4

    Рецепты:

    Для питания и тщательного увлажнения. Приготовление: смешиваем 1 яйцо, 1 ч.л. меда, 2 капли эфирного масла бергамота, 1 ч.л. льняного масла. Наносим на 13-15 минут. Хорошенько смываем.

    Для устранения излишней жирности кожи. Приготовление: смешиваем 1 ст.л. пшеничной муки, 0,5 ст.л. нежирного кефира, 2-3 капельки льняного масла. Наносим на несколько минут. Смываем.

    Для увядающей кожи. Приготовление: смешиваем 1 ч.л. меда, 1 ст.л. измельченных семян льна. Наносим на 18-20 минут. Смываем.

  • 5

    Льняное масло для волос

    Эффективно оно для лечения сухости волос. Для этого размешиваем 70 г измельченного корня лопуха и 50 мл льняного масла. Даем смеси настояться. Затем процеживаем. Наносим на волосы на 2 часа. Хорошенько смываем.

    Для того чтобы придать волосам более здоровый и шелковистый вид, смешайте 1 яйцо, и 1 ст.л. льняного масла. Распределите смесь по волосам и оставьте так на 15 мин. Затем хорошенько смойте.

  • 6

    Льняное масло для похудения

    Полезные рекомендации по использованию льняного масла

    Это масло может также стать полезным для людей, которые желают похудеть. Для этого диетологи рекомендуют частично заменить потребление вредных животных жиров, на полезное льняное масло, легко усваиваемое организмом. Кроме того, этот продукт является просто незаменимым элементом питания для вегетарианцев, которые сознательно отказались от потребления рыбы и мяса.

  • 7

    Рекомендуется периодически добавлять несколько капелек льняного масла в различные летние салатики, а также смешивать его с кисломолочными продуктами. еще его можно употреблять вместе с отваренными овощами. Им рекомендуется заправлять салатики либо добавлять в выпечку для того, чтобы придать блюду особый аромат и приятный глазу желтоватый оттенок. О том, как пить льняное масло, для того чтобы избавиться от лишнего веса, расскажем далее.

Малоизвестные продукты, которые обладают суперсилой (Фото)

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Здоровье, Здоровое питание, Диета, Медики, Диетологи, Льняное масло, Льняные семечки, Натуральные жиры.
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