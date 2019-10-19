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Не стоит игнорировать этот симптом: о чем говорят холодные конечности

Не стоит игнорировать этот симптом: о чем говорят холодные конечности
19:19 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Холодные руки и ноги могут быть симптомом опасной болезни.

Если ваши руки и ноги немеют и замерзают при малейшем похолодании, значит, с вашим здоровьем что-то не так.

Причины могут быть разные, и одна хуже другой. Но мы считаем, что обязаны вас предупредить!

1. Анемия.

Холод в конечностях часто ощущают люди низкого роста: так уж работает их щитовидная железа. Но если в последнее время вас знобит даже чаще, чем обычно, возможно, вашему телу не хватает железа. Налегайте на красное мясо, печень и рыбу.

2. Диабет или гипертония.

Эти заболевания также оказывает серьезное влияние на кровеносные сосуды тела. Из-за них "периферийные" части тела получают недостаточно крови. И это приводит к внезапному изменению температуры в руках и ногах.

3. Болезнь Рейно.

Эта проблема в большей степени характерна для женщин, а не для мужчин. Если кратко, то она ограничивает способность капилляров нашего тела принимать кровь и снабжать ею кожу.

Что нужно делать, чтобы эти тревожные симптомы никогда не повторялись?

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Вот самые очевидные превентивные меры:

1. Гетры или перчатки.

Носите их чаще. Они дадут вам ощущение тепла, вы сможете избежать неприятных покалываний в теле. А со временем ощущение тепла поможет телу лучше разгонять кровь по всем своим участкам.

2. Образ жизни.

Его придется изменить. Если вы испытываете признаки анемии, избегайте этих двух опасных вещей: алкоголя и кофеина.

Наконец, вы можете попробовать сделать свое тело сильнее. Это помогает. Так что записывайтесь в спортзал.

3. Альтернативы на травах.

Можно пить настойки из разных полезных трав. Наибольшую радость для кровеносной системы доставляют кайенский перец, перечная мята, анис, корень пастернака и гинкго билоба. Они оба генерируют тепло и помогают согреться.

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Симптомы, Ноги, Руки, Конечности.
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