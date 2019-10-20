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Больные почки: что стоит знать о первых признаках заболевания

Больные почки: что стоит знать о первых признаках заболевания
09:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:По словам лечащих врачей, на проблемы с почками могут указывать не совсем типичные симптомы.

Терапевты составили перечень главных показателей того, что в этом важнейшем для организма органе возникли нарушения.

Специалисты напомнили, что без нормальной работы почек правильное функционирование организма невозможно – даже незначительный сбой способен вызвать тяжелые последствия.

По их словам, на проблемы с почками может указывать постоянная усталость. Подобная дисфункция вызывается тем, что кровь начинает хуже транспортировать кислород по организму.

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Учитывая, что почки играют роль фильтра в организме, неполадки в их работе отражаются на состоянии кожи. Если появился зуд или ощущение покалывания под кожей, это может указывать на болезнь почек, подсказывают эксперты.

Другой симптом - появление отеков, в первую очередь, на лодыжках и ногах, но в ряде случаев и на лице, руках и других участках тела.

"Конечно, отеки могут появляться по разным причинам, но почечная недостаточность является главной из них. Почки отвечают за регулирование водно-натриевого баланса, поэтому любой сбой в их работе не дает им правильно уравновешивать данные показатели. Также отеки могут возникать из-за выведения с мочой слишком большого количества белка", - рассказали лечащие врачи.

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Помимо этого, о болезненном состоянии почек, как указывают медики, может говорить возникшая анемия, а также все неприятные изменения, так или иначе связанные с мочеиспусканием (недержание, жжение, другие запах и цвет мочи).

Не многие знают и про другой симптом нездоровых почек – появление неприятного запаха изо рта, или металлического привкуса во рту. Это говорит о почечной недостаточности, констатировали терапевты.

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Здоровье, Почки, Признаки, Больные почки.
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