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Сладости нужно кушать: "вкусняшки", которые полезны для сердца

Сладости нужно кушать: "вкусняшки", которые полезны для сердца
12:03 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вопреки распространенному мнению о вреде сладкого полностью отказываться от него все же не стоит.

Сладости могут быть полезными для терапии некоторых нарушений сердечно-сосудистой системы.

Вот, к примеру, рецепт, который рекомендуют сами медики. При повышении артериального давления на язык нужно положить что-то сладкое: сахар, мед, конфету. Через 5-7 минут наступит облегчение.

Еще в далеком прошло было замечено, что разные вкусы могут специфическим образом влиять на работу организма. Конкретно сладкий вкус способствует расширению сосудов, и потому к его помощи прибегают, как к подручному и вспомогательному средству при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности ишемической болезни сердца.

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В 2015 году исследователи из Гарвардского института стволовых клеток выступили с обращением не исключать полностью сладкое из рациона питания. Ученые констатировали, что недостаток углеводов влечет за собой негативные изменения стенок сосудов – они становятся менее эластичными и более хрупкими, что увеличивает риск возникновения сосудистых, сердечных и мозговых патологий.

Эксперты советуют употреблять в умеренном количестве натуральный мармелад, в составе которого присутствуют магний и калий – наиболее важные для хорошей работы сердца микроэлементы. Кроме того, в состав мармелада входит витамин PP, улучшающий состояние всего организма в целом.

Шведские ученые, проводившие опыты на крысах, зараженных свинцом, установили, что пектин в составе мармелада помогает быстро и эффективно выводить накопившиеся соли тяжелых металлов и плохой холестерин. Таким образом мармелад можно считать хорошим чистильщиком сосудов, защитником от атеросклероза.

Подобными свойствами обладают также конфитюр и джем.

Кроме того, для сердца полезен шоколад. Люди, которые едят шоколад в умеренном количестве, понижают риск заполучить болезни сердца на 23%, - это показало исследование ученых из Мюнхенского университета.

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Позитивное влияние шоколада на сердце, по словам исследователей, объясняется его насыщенностью флавоноидами. Эти вещества хорошо известны своей способностью при попадании в организм снижать проницаемость сосудов, делать их более гибкими и эластичными, а также приводить в норму кровяное давление и уравновешивать сердечный ритм.

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Питание, Здоровье, Сладости, Польза.
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