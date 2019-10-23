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Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья

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Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья
08:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Классическая добавка для кофе – это молоко. Но есть еще несколько продуктов, которые гораздо улучшают вкусовые свойства этого напитка, а также усиливают аромат.

  • 1

    Что же добавить в кофе для улучшения вкуса и аромата:

    Специи

    Специи мы обычно добавляем к приготовлению блюд, но не напитков. Максимум к кофе можно добавить корицу, но это далеко не все. С кофе хорошо сочетается мускатный орех, лаванда и кардамон. Но вы можете экспериментировать: просто вмешайте 1/4 чайной ложки выбранной вами специи в молотый кофе и сварите напиток.

  • 2

    Какао

    Мы привыкли, что какао и кофе – это два разных напитка. Но какао может придать вашему кофе шоколадного вкуса. Для этого добавьте в кофе 1-1,5 ложки какао и сварите их вместе. В конце можно добавить несколько капель сливок. На вкус такой напиток будет напоминать горячий шоколад. 

  • 3

    Экстракты

    Так же как и специи, экстракты способны придать вашему кофе ароматности. Более стандартные сочетания – это ванильный или кокосовый экстракт. Однако кофе еще также очень подходит мятный и ромовый экстракты. На одну чашку кофе достаточно всего одной чайной ложки экстракта.

  • 4

    Соль

    Соль мы часто добавляем к десертам (особенно выпечке) для улучшения вкуса. А вот в приготовлении кофе соль сделает ваш напиток более мягким. Просто добавьте щепотку (примерно 1/8 чайной ложки) в молотый кофе до заваривания.

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Здоровье, Кофе, горячие напитки, Способы сделать кофе вкуснее и полезнее.
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