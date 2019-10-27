Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
Зеленский утвердил состав украинской стороны комитета президентов Украины и Польши
Зеленский утвердил состав украинской стороны комитета президентов Украины и Польши
"Пора переводить часы": Украина перешла на зимнее время
"Пора переводить часы": Украина перешла на зимнее время
Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Экономия пространства: идеи с откидными столиками
Экономия пространства: идеи с откидными столиками

Детоксикация: 5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм

Смотрите фото (6)
Детоксикация: 5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм
02:37 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы очистить организм, вовсе необязательно ходить на специальные процедуры или пить лекарства – достаточно включить в свой рацион некоторые продукты.

  • 1

    Лук

    Молодой лук способствует усвоению питательных веществ, а также улучшает процесс пищеварения. Кроме того, этот продукт обладает противомикробными и противоопухолевыми свойствами.

    Диетологи советуют включать лук в свой ежедневный рацион, чтобы в организме не накапливались вредные вещества.

  • 2

    Свекла

    Молодая свекла помогает печени выводить токсины из организма, а также поддерживает ее здоровье.

    Интересно, что ученые доказали и омолаживающие свойства данного продукта: если не хочется рано стареть, необходимо 4 раза в неделю есть сырую свеклу (можно пить сок).

  • 3

    Оливковое масло

    Оливковое масло не только насыщает организм витамином Е и жирными кислотами, но и способствует снижению холестерина.

    Также оливковое масло в паре с фруктовыми соками очень благотворно влияет на желчный пузырь.

  • 4

    Капуста

    Волокна обычной, белокочанной капусты выводят из организма все токсины, а также способствуют уменьшению целлюлита.

    Чтобы забыть об "апельсиновой корочке", необходимо ежедневно есть салат из свежей капусты.

  • 5

    Яблоко

    Яблоки за счет своего уникального состава помогают очищать весь организм.

    Интересно, что пектин – основа яблока, не просто выводит токсины и нормализует обменные процессы, но и очищает организм от металлов и вредных пищевых добавок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Детоксикация, Детокс, Очистка организма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине могут снизить возраст призыва в армию
02 Зеленский после визита в Золотое: Все хотят мира, все готовы к разведению войск
03 Климпуш-Цинцадзе о "поправках Геруса": Мы делаем себя уязвимыми к очередному влиянию РФ
04 Пигментация кожи: причины и способы борьбы
05 Гороскоп на завтра, 27 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Ровненщине случился конфликт между сторонниками УПЦ и ПЦУ
На Ровненщине повздорили сторонники УПЦ и ПЦУ
В Одессе изъяли контрабандной одежды на 15 млн грн
В Одессе изъяли контрабандной одежды на 15 млн грн
Компания SkyUp запустила новый рейс из Львова в Шарджу
Компания SkyUp запустила новый рейс из Львова в Шарджу
Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь