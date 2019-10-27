Детоксикация: 5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм

1 Лук Молодой лук способствует усвоению питательных веществ, а также улучшает процесс пищеварения. Кроме того, этот продукт обладает противомикробными и противоопухолевыми свойствами. Диетологи советуют включать лук в свой ежедневный рацион, чтобы в организме не накапливались вредные вещества.

2 Свекла Молодая свекла помогает печени выводить токсины из организма, а также поддерживает ее здоровье. Интересно, что ученые доказали и омолаживающие свойства данного продукта: если не хочется рано стареть, необходимо 4 раза в неделю есть сырую свеклу (можно пить сок).

3 Оливковое масло Оливковое масло не только насыщает организм витамином Е и жирными кислотами, но и способствует снижению холестерина. Также оливковое масло в паре с фруктовыми соками очень благотворно влияет на желчный пузырь.

4 Капуста Волокна обычной, белокочанной капусты выводят из организма все токсины, а также способствуют уменьшению целлюлита. Чтобы забыть об "апельсиновой корочке", необходимо ежедневно есть салат из свежей капусты.