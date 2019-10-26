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Суббота, 26.10.2019
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Вы едите слишком мало, чтобы похудеть: главные признаки недоедания

Вы едите слишком мало, чтобы похудеть: главные признаки недоедания
17:37 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Решили сесть на жесткую диету, чтобы сбросить лишние килограммы?

Парадокс, не так ли: ограничивая себе в пище, вы все равно поправляетесь! Но, как оказалось, ограничение потребляемых калорий далеко не всегда приводит к потере веса. Все дело в том, как и в чем вы себя ограничиваете. 

Ведь еда – это своеобразное топливо для организма, благодаря которому ускоряется метаболизм. Нет еды – организм переходит в режим голодания, то есть, начинает откладывать все поступающие калории про запас. Лишая тем самым ваше тело необходимой энергии, полезных веществ и "стройматериалов" для обновления клеток и систем организма.

Кроме того, низкокалорийная диета провоцирует срывы, например, если вы за завтраком ограничились листиком салата и несладким кофе, в обед вы рискуете съесть пару плюшек.

Согласно ВОЗ, большинство женщин должны потреблять от 1200 до 1500 калорий в день. Количество калорий варьируется от того, какой образ жизни вы ведете, а также от ваших габаритов. Но если вы потребляете меньше положенных 1200, вы в зоне риска. И дело не только в том, что вы не сможете сбросить лишние килограммы, а в том, что вы подвергаете свой организм серьезной опасности.

Вот признаки, говорящие о том, что основная проблема того, что вы не худеете – это скудный рацион питания. Знайте: вам срочно пора начинать есть побольше!

Нерегулярный цикл

Нарушения менструального цикла могут возникать в том случае, если вы решили вовсе отказаться от жиров. Дело в том, что жиры участвуют в производстве женских гормонов. Нет жиров – возникает гормональный дисбаланс.

Головные боли

Нашему мозгу нужна глюкоза, а она вырабатывается и поступает в кровь только тогда, когда мы едим углеводные продукты. Ваш мозг буквально голодает, если вы не едите углеводных продуктов вовсе, отсюда – постоянные головные боли.

Постоянная сонливость

Вы никак не можете проснуться утром и весь день только и мечтаете о том, чтобы поспать? Вашему телу не хватает энергии – той самой, которая вырабатывается из потребляемой вами еды.

Рекомендации диетолога: полезные и вредные жиры в питании

Повышенная раздражительность 

Нервная система становится особенно уязвимой, если вы не кормите свой организм как следует. Учтите: если вы сели на диету и моментально стали раздражительной, плаксивой, обидчивой, вам необходимо вернуться к привычному рациону питания и подумать над другими способами похудения.

Чувство голода сразу после приема пищи

Лишь только вы встали из-за стола, как опять ощущаете голод? Это первый признак того, что вам недостаточно той порции, которую вы съели. Увеличьте объем еды за счет полезных низкокалорийных продуктов, например, салата, кабачков, капусты. И пейте больше воды.

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Здоровье, Еда, Голод, Недоедание, Худение.
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