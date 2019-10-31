Скачать
Четверг, 31.10.2019
"Желтый режим" на Донбассе, Столтенберг в Украине и другие главные новости Украины и мира 30 октября
Главные новости 30 октября: Столтенберг в Украине и спецрежим на Донбассе
На Донбассе ОБСЕ зафиксировала за сутки более 100 взрывов
На Донбассе ОБСЕ зафиксировала за сутки более 100 взрывов
Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины (Видео)
Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины (Видео)
Twitter полностью отказывается от политической рекламы
Twitter полностью отказывается от политической рекламы

Вкусно и полезно: еда, которая отлично подойдет для завтрака

Смотрите фото (9)
Вкусно и полезно: еда, которая отлично подойдет для завтрака
06:53 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Правильный завтрак — залог хорошего самочувствия и отличного настроения на целый день!

  • 1

    Овсянка

    Нелюбимая многими овсянка – отличное блюдо для завтрака. Богатая клетчаткой, она не только защищает стенки желудка и слизистую, а и способствует снижению уровня холестерина в крови, ко всему прочему, овсяная каша улучшает пищеварение и нормализует работу пищеварительной системы.

  • 2

    Гречка

    Гречневая каша – ещё один отличный вариант для завтрака. Богатая на витамины, железо и белки, она прекрасно насыщает организм полезными веществами.

  • 3

    Кукурузная каша

    Кукурузная каша – настоящая панацея от всех недугов. Она выводит токсины и соли тяжёлых металлов из организма, а также отлично насыщает организм, приводя микрофлору кишечника в норму.

  • 4

    Яйца

    Яйца славятся тем, что они отлично насыщают организм, не вызывая при этом как таковой тяжести. Поэтому сытость вам обеспечена на долгие часы.

  • 5

    Арбуз

    Арбуз – ягода, которая содержит огромное количество жидкости, способной утолить любую жажду. А ликопин, находящийся в составе арбуза, благоприятно влияет на зрение и сердце.

  • 6

    Черника

    Черника на завтрак, добавленная в салат или каши, нормализует давление, регулирует и нормализует обмен веществ, а также способствует улучшению памяти.

  • 7

    Орехи

    Масло, которое входит в состав орехов, благоприятно влияет на пищеварительный тракт. Помимо всего этого орехи понижают уровень кислотности в желудке, насыщают организм белками и витаминами, препятствуя язве и гастриту.

  • 8

    Мёд

    Съедая чайную ложечку мёда по утрам, вы не только получите заряд энергии, а и хорошее настроение на весь день. Ко всему прочему, мёд помогает проснуться и прийти организму в норму, нормализуя и стабилизируя мозговую деятельность и активность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Завтрак, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
03 Пятов просто смотрел: Сидорчук забил невероятный гол Шахтеру (Видео)
04 Иванке Трамп - 38: как отмечает день рождения одна из самых богатых американок (Фото, Видео)
05 Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин: Зеленский на украинского националиста не похож
Путин: Зеленский на украинского националиста не похож
Секс-скандал в Раде: Яременко извинился за переписку
Секс-скандал в Раде: Яременко извинился за переписку
ВАКС вынес первый приговор
ВАКС вынес первый приговор
Рецепт дня: печенье на Хэллоуин &quot;Фонарь Джека&quot;
Рецепт дня: печенье на Хэллоуин "Фонарь Джека"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь