Вкусно и полезно: еда, которая отлично подойдет для завтрака

1 Овсянка Нелюбимая многими овсянка – отличное блюдо для завтрака. Богатая клетчаткой, она не только защищает стенки желудка и слизистую, а и способствует снижению уровня холестерина в крови, ко всему прочему, овсяная каша улучшает пищеварение и нормализует работу пищеварительной системы.

2 Гречка Гречневая каша – ещё один отличный вариант для завтрака. Богатая на витамины, железо и белки, она прекрасно насыщает организм полезными веществами.

3 Кукурузная каша Кукурузная каша – настоящая панацея от всех недугов. Она выводит токсины и соли тяжёлых металлов из организма, а также отлично насыщает организм, приводя микрофлору кишечника в норму.

4 Яйца Яйца славятся тем, что они отлично насыщают организм, не вызывая при этом как таковой тяжести. Поэтому сытость вам обеспечена на долгие часы.

5 Арбуз Арбуз – ягода, которая содержит огромное количество жидкости, способной утолить любую жажду. А ликопин, находящийся в составе арбуза, благоприятно влияет на зрение и сердце.

6 Черника Черника на завтрак, добавленная в салат или каши, нормализует давление, регулирует и нормализует обмен веществ, а также способствует улучшению памяти.

7 Орехи Масло, которое входит в состав орехов, благоприятно влияет на пищеварительный тракт. Помимо всего этого орехи понижают уровень кислотности в желудке, насыщают организм белками и витаминами, препятствуя язве и гастриту.