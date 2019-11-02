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Не такая и плохая: полезные свойства соли

Не такая и плохая: полезные свойства соли
22:23 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Тема поваренной соли в рационе человека чрезмерно "обросла" домыслами и безосновательными мнениями.

За советами ограничить ее потребление, скорее всего, стоит невежество, дилетантство и непрофессионализм.

Эксперимент ученых из Немецкого центра авиации и космонавтики в сотрудничестве с коллегами из Германии и США позволил озвучить и так хорошо известные факты огромной пользы соли, которая позволяет человеку сохранять воду в организме.

Группы из мужчин в течение 105 и 520 дней содержали в замкнутом пространстве при соблюдении строгой диеты. При этом ученые строго контролировали потребление пищи, жидкости и соли. Доза поваренной соли периодически менялась, доступ к напиткам для испытуемых был неограниченным.

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Выяснилось, что соль действительно увеличивает жажду, но лишь на короткое время. В целом при высоком потреблении соли участники пили даже меньше и выделяли меньше мочи, так как у них лучше работал механизм удерживания воды в организме. Лишняя соль нормально выводилась, а вода вновь возвращалась в оборот из почек.

Единственной издержкой этого энергоемкого процесса была повышенная потребность в пище.

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Питание, Здоровье, Соль, Польза.
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