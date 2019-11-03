Ипохондрия: что это и почему она возникает

Новости шоу бизнеса:Ипохондрия – это патологическое состояние, требующее лечения. Иногда медикаментозного, иногда психотерапевтического, иногда 2 в 1.

Выбор зависит от того, что за ней стоит – черты характера или болезнь. Ипохондрия – это психическое нарушение, проявляющееся в постоянном беспокойстве по поводу возможности заболеть одной или несколькими болезнями. Она может принимать форму навязчивых мыслей, сверхценных идей и даже бреда. И это опять-таки зависит от того, что за ней стоит.

Суть ипохондрии сводится к тому, что у человека возникает необоснованное беспокойство о собственном здоровье, постоянные мысли о мнимом заболевании – возможно, тяжелое и / или неизлечимо.

Симптомы ипохондрии

Чтобы отличить ипохондрию от природного беспокойства за свое здоровье, нужно понять, что:

Иметь периодические тревожные опасения, сомнения относительно своего здоровья, фиксироваться на ощущениях в теле и анализировать их, подозревать у себя наличие какого-либо заболевания – это нормально, но ненормально продолжать все это делать после того, как вас обследовали, проконсультировали у всех, кого только можно, и в итоге сказали, что все хорошо.

Также нормально не доверять мнению врача и результатам пройденного обследования, но ненормально не доверять всем врачам, всем исследованиям и идти лечиться к экстрасенсам, целителям, бабкам и т.п., потому что "врачи ничего не находят".

Нормально пару-тройку дней, а может и недель, потревожиться, узнав что кто-то из знакомых заболел "страшным" заболеванием, и найти некоторые симптомы этого же заболевания у себя (особенно если вы – уязвимы или тревожно-мнительны по характеру), но ненормально переживать и находить все это у себя месяцами.

К кому обращаться?

Если вы обнаружили признаки заболевания, для начала обратитесь к терапевту и пройдите обследование. Если вам сказали, что с вами все в порядке, но страх не прошел, внимательно следите за своим состоянием.

Если ипохондрическое расстройство сопровождается нарушениями сна, снижением концентрации внимания, повышенной утомляемостью, социальной дезадаптацией и продолжается более 6 месяцев, необходима консильтация специалиста.

Ипохондрия – это симптом психического расстройства, поэтому обращаться за помощью нужно к психиатрам или врачам-психотерапевтам.

Как самому избавиться от ипохондрии?

Самому избавиться ипохондрии почти невозможно, но если вы не можете сходить к психотерапевту или психиатру, попробуйте следующие упражнения:

Научитесь управлять своим сознанием. Рекомендуют медитацию и йогу. Эти практики улучшают концентрацию и помогают контролировать негативные мысли.

Добавьте физическую нагрузку. Физическая активность помогает избавиться от лишних переживаний и стресса, улучшает настроение.

Установите режим сна и бодрствования. Недосыпание плохо влияет на когнитивные способности и настроение, увеличивает тревожность. Приучите себя засыпать и просыпаться в одно и то же время, попробуйте другие способы улучшить сон. Выспанному человеку проще справляться с негативными мыслями и страхами.