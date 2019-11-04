Питаемся правильно: 10 продуктов, которые не годятся для завтраков

1 Мюсли и каши быстрого приготовления Каши действительно являются одними из тех блюд, которые очень уместно употреблять в начале трудового дня. Блюда из круп содержат большое количество питательных веществ, в том числе «правильных» углеводов, способных перевариваться достаточно медленно и снабжать организм энергией в течение первой половины дня. К сожалению, каши быстрого приготовления в значительной степени лишены этих прекрасных качеств. Чтобы сделать крупу пригодной к употреблению без варки, ее подвергают специальной обработке, из-за которой большая часть содержащихся в ней углеводов переходит в быстроусваиваемую форму. Поэтому полезность таких каш считается весьма сомнительной. Мюсли представляют собой те же крупяные хлопья с добавлением орехов, семечек, сухофруктов и цукатов. Этот продукт содержит большое количество сахара. Кроме того, качество фруктовой составляющей недорогих видов мюсли оставляет желать лучшего: вместо настоящих ягод в их состав могут входить синтетические заменители или ароматизаторы, идентичные натуральным. Все это делает мюсли скорее вредным продуктом, чем полезным. Наилучшим вариантом утренней каши является блюдо, сваренное из полноценной крупы на молоке или воде. Для улучшения вкуса в него можно добавить небольшое количество меда, а также свежие или быстрозамороженные фрукты и ягоды, орехи, семечки, качественные сухофрукты и такие специи, как имбирь, ванилин или корица.

2 Кондитерская продукция промышленного производства Один из наиболее распространенных рекламных роликов выглядит следующим образом: хорошо одетый человек по дороге в офис заходит в уютное кафе и наскоро перекусывает шоколадным круассаном (пирожным, пышной булочкой и т.д.) с чашечкой кофе. Все вместе производит на зрителя впечатление правильных действий, следствием которых, по-видимому, должны стать здоровье, прекрасный внешний вид и материальное благополучие. На деле сложно себе представить более вредный вариант завтрака. Любая кондитерская «вкусняшка» представляет собой набор быстрых углеводов и большого количества животных жиров. Продукт содержит массу калорий и имеет очень высокий гликемический индекс. Его употребление на завтрак не делает человека сытым и бодрым в течение длительного времени, зато способствует набору лишнего веса. Кондитерская продукция промышленного производства

3 Быстрые завтраки Различные хлопья, шарики, звездочки и другая продукция, которую нужно залить молоком или соком, чтобы получить «самый вкусный и питательный завтрак», позиционируются производителями, как лучший вариант утренней трапезы для детей. Единственным плюсом таких продуктов является простота употребления. Несмотря на длинный перечень витаминов и микроэлементов, якобы содержащихся в сухих завтраках, они приносят больше вреда, чем пользы. Продукт, упакованный в яркую коробку, изготавливают способом экструзии: все ингредиенты измельчают до состояния тонкого порошка и спрессовывают, придавая кусочкам определенную форму. В состав сухих завтраков входят мука, крахмал, сахар и большое количество усилителей вкуса, консервантов, ароматизаторов, эмульгаторов и прочих синтетических добавок. Регулярное использование таких продуктов в рационе ребенка может привести к сбою обмена веществ, ожирению, нарушению работы почек, желудка, кишечника и других органов.

4 Бутерброды с колбасой Традиционный, и от этого не менее вредный вариант завтрака. Хлеб из пшеничной муки со сливочным маслом и колбасными изделиями (часто далеко не самого высокого качества) – сочетание, содержащее максимальное количество быстрых углеводов и вредных жиров. Чтобы такой завтрак действительно обеспечивал организм необходимой энергией, а не отправлялся прямиком в жировые отложения, его ингредиенты необходимо заменить. Полезный вариант бутерброда должен содержать: Хлеб, изготовленный из муки грубого помола (желательно из смеси злаков);Натуральное мясо, отварное или запеченное. Лучше всего для этого подойдут нежирная говядина или куриная грудка;Свежие овощи (ломтики огурцов, помидоров, сладкого перца);Листовую зелень (петрушку, укроп, базилик, сельдерей, рукколу или листовой салат). Такой вариант завтрака может быть и сытным, и полезным.

5 Пакетированные соки Большинство готовых фруктовых и ягодных соков производятся по технологии восстановления, то есть, добавления воды к сухой массе. К сожалению, разбавлением порошка водой дело обычно не ограничивается: пакетированные соки содержат большое количество сахара, лимонную кислоту и другие консерванты. Вместо фруктовой мякоти в продукт нередко добавляют пектин или свекольный жмых (отходы переработки сахарной свеклы). О полезности продуктов такого рода (особенно для детей) не стоит и говорить. Свежевыжатые фруктовые соки действительно содержат массу необходимых организму веществ. Однако употреблять такие напитки натощак небезопасно, так как органические кислоты, входящие в их состав, раздражают слизистую оболочку желудка.

6 Творожные сырки Любое блюдо из натурального творога (сырники, запеканка, просто творог хорошего качества) прекрасно подходят для употребления во время утренней трапезы: это замечательная диетическая пища, содержащая необходимые организму белки и минералы. Сладкие творожные сырки, молочные ломтики и творожная масса, усиленно рекламируемые производителями, в данном случае адекватной заменой не являются. Творога в продукции такого рода немного, а основную массу составляют растительные жиры сомнительного качества и сахар, с обязательным добавлением консервантов и вкусовых добавок. Даже «шоколадная» глазурь, которой покрыты многие сырки, не имеет ничего общего с шоколадом. Творожная продукция промышленного производства может использоваться (в том числе и для детского питания) нечасто, исключительно в качестве лакомства.

7 Шоколадные батончики Еще один вид продуктов, благодаря рекламе имеющих репутацию полезных, энергетически насыщенных и подходящих для быстрых перекусов. В действительности шоколадные батончики состоят из быстрых углеводов и вредных растительных жиров. Их не стоит употреблять в пищу вообще, тем более – регулярно включать в утреннюю трапезу.

8 Фаст-фуд Вред гамбургеров и прочих вариантов фаст-фуда объясняется подбором продуктов аналогичных тем, из которых состоит плохой бутерброд. В данном случае к быстрым углеводам, содержащимся в белом хлебе, добавляются сомнительные жиры, на которых обжариваются мясные ингредиенты (они, кстати, тоже бывают не лучшего качества). Кроме того, в гамбургере обычно присутствует майонез или томатный соус, также не добавляющие этой пище полезности. Все вместе представляет собой чрезвычайно вредный продукт, после употребления которого ощущение голода быстро проходит и также быстро возвращается. Постоянное включение фаст-фуда в меню завтраков ведет к нарушениям пищевого поведения (попыткам перекусывать в течение дня, увеличивать порции и т.д.), сбоям обмена веществ и набору лишнего веса.

9 Плавленый сыр Многие считают, что бутерброд с плавленым сыром все же менее вреден, чем гамбургер или бутерброд с маслом и колбасой, но это не так. Продукт, который нам так активно навязывает реклама, практически полностью состоит из жира. Полезными свойствами настоящего сыра он не обладает. Кроме того, не стоит забывать, что на его производство часто идут отходы сырного производства или тот сыр, который невозможно реализовать по причине истечения срока годности.