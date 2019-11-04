Можно есть даже на ночь, если тихо: самые низкокалорийные продукты

Новости шоу бизнеса:Диетологи назвали полезные и низкокалорийные продукты, которые можно есть после 18:00.

Специалисты рассказали о том, какие продукты можно есть ночью. Несмотря на то, что многие советуют отказатся от еды после шести вечера, есть пища, которая не навредит организму в позднее время суток.

Оказывается, иногда даже полезно съесть вечером кусочек шоколада.Темный шоколад, в частности, содержит минимальное количество сахара и множество полезных антиоксидантов, которые понижают кровяное давление, борются с воспалениями и улучшают настроение.

Также отличным вечерним перекусом являются фисташки, особенно если они без соли. Дело в том, что они содержат клетчатку (необходима для оптимального пищеварительного процесса), а также биотин, витамин B6, тиамин, фолиевую кислоту, ненасыщенные жиры и растительные стерины, что делает их крайне питательными, а заодно обеспечивает организму массу приятных бонусов.

Такое обеденное блюдо как суп, тоже весьма полезно есть вечером. Дело в том, что любые теплые жидкости оказывают на нас успокаивающее действие, но если вы уверены, что вам нужно что-то более сытное, чем чашка чая, куриный бульон или овощной суп окажется очень кстати. Также вечером полезно есть тыквенные семечки.

Одна порция семян тыквы содержит почти 50% рекомендуемой суточной нормы магния, а магний, как известно, важен для спокойного и глубокого сна. А теплое молоко давно используется в качестве снотворного, что делает его хорошим выбором для вечерней закуски, если у вас есть проблемы с засыпанием.