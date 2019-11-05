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Почему мы переедаем и как это побороть

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Почему мы переедаем и как это побороть
23:15 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Эти причины переедания мешают вам похудеть.

  • 1

    Борьба со стрессом

    Не секрет, что многие продукты способствуют выработке гормонов счастья. Прием пищи становится этаким курсом терапии в борьбе со стрессом. Пожевал чипсов с глютоматом натрия, запил сладкой газировкой – заел стресс и вот уже на душе стало веселее. Таким образом, можно сказать, что еда – это единственный законный и общедоступный «наркотик". Что делать? Найдите приятную замену еде, ведь не только она может поспособствовать выработке гормонов счастья. Отдайте предпочтение заменам, которые не только вас порадуют, но и помогут сжечь лишние калории. Узнайте о способах полюбить спорт, танцуйте, занимайтесь любовью, слушайте расслабляющую музыку.

  • 2

    Лень

    Помимо плотного графика причиной безалаберного питания часто становится банальная лень. Как-то не хочется тратить время на приготовление диетических блюд, когда можно заказать на дом пиццу. Что делать? Готовьте быстрые диетические блюда. Вареное яйцо, рыба на пару, овощной салат и тому подобные блюда не займут много времени. Так вы не только укрепите здоровье, но и сохраните фигуру стройной.

  • 3

    Жажда удовольствия

    Нередко за перееданием кроется необузданный гедонизм. В этом нет ничего удивительного, ведь движущей силой большинства наших поступков была и останется жажда получить удовольствие. Что делать? Изучите свойства полезных продуктов, положительно влияющих на настроение. Не обязательно питаться одним фастфудом. Праздник желудка можно устроить и с диетическими блюдами.

  • 4

    Незнание физиологии

    О незнании физиологии мы говорили, рассказывая о том, что надо делать, когда ребенок не хочет есть. Многие не задумываются о том, какой должна быть оптимальная порция в разовом приеме пищи. С детства милые мамы и бабушки приучают нас объедаться, растягивая при этом желудок. В итоге с каждым разом нам надо съесть все больше, чтобы ощутить насыщение. Что делать? Проконсультируйтесь с диетологом и заведите дневник расчета калорий.

  • 5

    Обилие соблазнов

    Млеющая балерина жует "Рафаэло", счастливый парень со стоном вгрызается в чизбургер… Реклама направлена на то, чтобы вызвать у нас аппетит. Соблазны подстерегают повсюду, даже в супермаркете, где вредная еда выставляется на самом видном месте, где уйма акций с заманчивыми «Два по цене одного". Все эти неприметные на первый взгляд мелочи манят нас, вынуждая набивать желудок вредными вкусняшками. Что делать? Старайтесь не смотреть рекламу продуктов, способствующих перееданию. Избегайте ошибок при покупках, из-за которых мы набираем лишний вес.

  • 6

    Плотный график

    У многих из нас плотные и ненормированные графики, из-за которых не всегда удается принимать пищу в одно и то же время. Кроме того, занятость вынуждает есть то, что под руку подвернется. Мы жуем бутерброды и печеньки, не открываясь от своих мониторов. Не только продукты приводят к лишним килограммам, но и неправильный процесс их употребления. Что делать? Распишите рабочие дни и выходные по часам и непременно внесите в режим часы для завтрака, обеда и ужина. Придерживайтесь этого графика, чтобы выработать у организма условный рефлекс. Опыт наблюдения за питанием в детских лагерях и санаториях показывает, что уже через неделю режимного питания люди испытывают голод исключительно в привычное для трапезы время.

  • 7

    Попытка сэкономить на еде

    Присмотритесь к окружающим вас людям, страдающим от переизбыточно веса. Легко заметить, что к ожирению больше склонны представители среднего и низшего класса. Во многом это связано с отчаянной необходимостью экономить свои финансы, в том числе, и на еде. Многие едят хлеб с каждым блюдом, чтобы больше насытиться, многие часто едят макароны с маслом. Переизбыток мучных продуктов грозит ожирением. Что делать? Пересмотрите свои траты и рацион. Экономьте на чем угодно, только не на здоровье. Снизьте потребление хлеба и прочих мучных изделий. Выбирайте здоровые продукты, приглушающие чувство голода.

  • 8

    Частые праздники и застолья

    В славянских странах страх как любят устраивать застолья по любому поводу. Кажется, мы празднуем вообще все на свете: Ивана Купала и Хэллоуин, День взятия Бастилии и Китайский Новый год, православное и католическое Рождество. Нам только дай повод попраздновать. Надо отметить дома, потом зайти к родне да кумовьям. И везде мы едим-едим-едим до вздутия желудка, заедая холодец «Мезимом". Душа жаждет праздника, вот мы и устраеваем праздник желудку!

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Питание, Продукты, Переедание.
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