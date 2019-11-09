Вы все время заблуждались: "советы" по здоровью, которых не стоит придерживаться

1 На диете необходимо есть только обезжиренные продукты Это неправда! Заблуждение насчет пользы продуктов с низким содержанием жира возникло еще в 90-х годах, когда Министерство сельского хозяйства США убедило миллионы американцев, что маргарин вместо масла — это хорошо. Но уже давно доказано, что обезжиренные продукты не отличаются особой пользой. Более того, из-за недостатка жиров в организме человек может чувствовать себя вялым, уставшим, сонным и раздражительным.

2 Когда кто-то кашляет или чихает, нужно задерживать дыхание Скорость бактерий, которые "выстреливают" из носа и рта чихающего человека, может достигать 350 км в час! Поэтому даже не надейтесь, что задержав дыхание, вы каким-то образом убережете себя от попадания "заразы" внутрь. В таких случаях самым эффективным будет попросить больного человека прикрывать рот во время кашля или надевать маску. А еще, если вы не хотите заболеть, выполняйте простые правила, о которых мы рассказывали раньше. Только так вы сможете защитить себя от гриппа и ОРВИ.

3 Антибактериальное мыло лучше обычного Постоянное использование дезинфицирующих средств не только бесполезно, но даже опасно для здоровья человека! Ведь на коже содержатся как плохие, так и хорошие бактерии, а мыло "убивает" всех их без разбора. Поэтому не ведитесь на уговоры маркетологов и пользуйтесь только простым мылом для рук без антибактериального эффекта.

4 За столом нужно стоять, а не сидеть В последнее время среди приверженцев ЗОЖ популярно утверждать, что за столом нужно стоять, а не сидеть, как мы привыкли это делать. Якобы работать за компьютером стоя гораздо полезнее: так вы избегаете риска развития серьезных заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни. Однако ученые доказали, что кратковременно сидение за столом никак не влияет на наше здоровье. Хотя в этих словах и есть своя доля правды: когда вы, к примеру, едите стоя, организм расходует больше энергии на переваривание пищи, что способствует сжиганию калорий.

5 Хлеб вреден для здоровья В последнее время стало очень "модно" болеть "непереносимостью клейковины" — белка, содержащегося в пшенице, ячмене, ржи, и, соответственно, хлебе. У людей с этой аллергией при употреблении мучного может наблюдаться вздутие живота, метеоризм и другие проблемы, связанные с кишечником. Однако мало кто знает, что данной аллергией страдает не более 1% всего населения! Шансы, что вы входите в этот один процент, ничтожно малы.

6 Вместо целых яиц нужно есть одни белки Диетологи-самоучки утверждают, что яичные желтки очень опасны для здоровья человека, так как содержат много холестерина. Однако исследования показали, что концентрация этого вещества в вареных яйцах настолько мала, что они никак не могут повлиять на уровень холестерина в крови, даже если вы будете есть яйца на завтрак, обед и ужин. Поэтому, если вы не страдаете от сердечно-сосудистых заболеваний и регулярно занимаетесь спортом, можете вообще не беспокоиться на этот счет.

7 Нельзя разогревать еду в микроволновке Вы, наверняка, слышали, что микроволновка уничтожает все полезные вещества, содержащиеся в продуктах. К счастью, это полнейший бред, уверяют ученые из Гарвардского университета. Часть компонентов действительно будет распадаться, но это связано не с микроволновой печью, а с самим процессом нагрева пищи. Некоторые исследования, наоборот, указывают на то, что микроволновка — самый "чистый" и эффективный способ разогреть еду, в отличие от плиты или духовки. Поэтому не стоит ее бояться!

8 "Хрустеть" костяшками пальцев вредно Все знают этот раздражающий звук, но не все понимают природу его происхождения. На самом деле, хруст пальцев — это даже не хруст, а звук сжимающихся газов, которые придают эластичность нашим суставам. И последние исследования показывают, что чем громче хрустят ваши пальцы, тем лучше! Значит в ваших суставах достаточно "смазывающих газов" и вы не рискуете заболеть артритом.

9 Каждому человеку нужно принимать поливитамины По статистике, почти половина взрослых жителей США каждый день принимают витаминные добавки. Но уже давно доказано, что пользы от таких препаратов практически нет. Во-первых, витамины в таблетках воспринимаются организмом гораздо хуже, чем те же компоненты, получаемые из пищи. Во-вторых, у большинства из нас нет дефицита витаминов! Так зачем же тогда принимать еще? Это не только бесполезно, но еще и опасно. Подробнее о том, какие витамины нужно пить, а какие — можно выбросить, мы рассказывали ранее.

10 Свежевыжатый сок полезен для здоровья Что может быть здоровее, чем сок из свежих фруктов?! Спешим вас огорчить: на самом деле этот напиток может сыграть злую шутку с вашим организмом. Если ваш рацион состоит в основном из мясных, молочных продуктов, яиц и мучного, то в вашей микрофлоре преобладают гнилостные бактерии. Выпив сладкий сок, вы дадите им дополнительную "подпитку", а полезные вещества, для усвоения которых требуется содействие полезных бактерий, в ваш организм так и не попадут.

11 Нельзя садиться на унитаз в общественных местах Многие боятся садиться на унитазы в общественных туалетах, чтобы не подцепить какую-то заразу. Однако специалисты уже не раз говорили, что это просто невозможно: покинув человеческое тело, микробы почти сразу погибают. Кроме того, ваша кожа — отличный барьер для бактерий. Исключением являются случаи, когда у вас есть открытое ранение, глубокая царапина или порез.

12 Чтобы не заболеть нужно пить витамин С Витамин С действительно обладает способностью повышать иммунитет человека. Но обычно мы и так получаем достаточное количество это вещества с продуктами питания. А "заправляясь" дополнительной дозой витамина, вы рискуете привести к его переизбытку, который даже опаснее, чем дефицит. Максимальная доза витамина С для взрослого человека составляет 2000 мг в сутки. Даже незначительное ее превышение чревато подобными эффектами в виде тошноты, диареи, расстройств желудка, головной боли, рвоты и изжоги.