Вы все время заблуждались: "советы" по здоровью, которых не стоит придерживаться

На диете необходимо есть только обезжиренные продукты
Это неправда! Заблуждение насчет пользы продуктов с низким содержанием жира возникло еще в 90-х годах, когда Министерство сельского хозяйства США убедило миллионы американцев, что маргарин вместо масла — это хорошо.
Но уже давно доказано, что обезжиренные продукты не отличаются особой пользой. Более того, из-за недостатка жиров в организме человек может чувствовать себя вялым, уставшим, сонным и раздражительным.
Когда кто-то кашляет или чихает, нужно задерживать дыхание
Скорость бактерий, которые "выстреливают" из носа и рта чихающего человека, может достигать 350 км в час! Поэтому даже не надейтесь, что задержав дыхание, вы каким-то образом убережете себя от попадания "заразы" внутрь. В таких случаях самым эффективным будет попросить больного человека прикрывать рот во время кашля или надевать маску.
А еще, если вы не хотите заболеть, выполняйте простые правила, о которых мы рассказывали раньше. Только так вы сможете защитить себя от гриппа и ОРВИ.
Антибактериальное мыло лучше обычного
Постоянное использование дезинфицирующих средств не только бесполезно, но даже опасно для здоровья человека! Ведь на коже содержатся как плохие, так и хорошие бактерии, а мыло "убивает" всех их без разбора. Поэтому не ведитесь на уговоры маркетологов и пользуйтесь только простым мылом для рук без антибактериального эффекта.
За столом нужно стоять, а не сидеть
В последнее время среди приверженцев ЗОЖ популярно утверждать, что за столом нужно стоять, а не сидеть, как мы привыкли это делать. Якобы работать за компьютером стоя гораздо полезнее: так вы избегаете риска развития серьезных заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни.
Однако ученые доказали, что кратковременно сидение за столом никак не влияет на наше здоровье. Хотя в этих словах и есть своя доля правды: когда вы, к примеру, едите стоя, организм расходует больше энергии на переваривание пищи, что способствует сжиганию калорий.
Хлеб вреден для здоровья
В последнее время стало очень "модно" болеть "непереносимостью клейковины" — белка, содержащегося в пшенице, ячмене, ржи, и, соответственно, хлебе. У людей с этой аллергией при употреблении мучного может наблюдаться вздутие живота, метеоризм и другие проблемы, связанные с кишечником.
Однако мало кто знает, что данной аллергией страдает не более 1% всего населения! Шансы, что вы входите в этот один процент, ничтожно малы.
Вместо целых яиц нужно есть одни белки
Диетологи-самоучки утверждают, что яичные желтки очень опасны для здоровья человека, так как содержат много холестерина. Однако исследования показали, что концентрация этого вещества в вареных яйцах настолько мала, что они никак не могут повлиять на уровень холестерина в крови, даже если вы будете есть яйца на завтрак, обед и ужин. Поэтому, если вы не страдаете от сердечно-сосудистых заболеваний и регулярно занимаетесь спортом, можете вообще не беспокоиться на этот счет.
Нельзя разогревать еду в микроволновке
Вы, наверняка, слышали, что микроволновка уничтожает все полезные вещества, содержащиеся в продуктах. К счастью, это полнейший бред, уверяют ученые из Гарвардского университета. Часть компонентов действительно будет распадаться, но это связано не с микроволновой печью, а с самим процессом нагрева пищи. Некоторые исследования, наоборот, указывают на то, что микроволновка — самый "чистый" и эффективный способ разогреть еду, в отличие от плиты или духовки. Поэтому не стоит ее бояться!
"Хрустеть" костяшками пальцев вредно
Все знают этот раздражающий звук, но не все понимают природу его происхождения. На самом деле, хруст пальцев — это даже не хруст, а звук сжимающихся газов, которые придают эластичность нашим суставам. И последние исследования показывают, что чем громче хрустят ваши пальцы, тем лучше! Значит в ваших суставах достаточно "смазывающих газов" и вы не рискуете заболеть артритом.
Каждому человеку нужно принимать поливитамины
По статистике, почти половина взрослых жителей США каждый день принимают витаминные добавки. Но уже давно доказано, что пользы от таких препаратов практически нет. Во-первых, витамины в таблетках воспринимаются организмом гораздо хуже, чем те же компоненты, получаемые из пищи. Во-вторых, у большинства из нас нет дефицита витаминов! Так зачем же тогда принимать еще?
Это не только бесполезно, но еще и опасно. Подробнее о том, какие витамины нужно пить, а какие — можно выбросить, мы рассказывали ранее.
Свежевыжатый сок полезен для здоровья
Что может быть здоровее, чем сок из свежих фруктов?! Спешим вас огорчить: на самом деле этот напиток может сыграть злую шутку с вашим организмом. Если ваш рацион состоит в основном из мясных, молочных продуктов, яиц и мучного, то в вашей микрофлоре преобладают гнилостные бактерии. Выпив сладкий сок, вы дадите им дополнительную "подпитку", а полезные вещества, для усвоения которых требуется содействие полезных бактерий, в ваш организм так и не попадут.
Нельзя садиться на унитаз в общественных местах
Многие боятся садиться на унитазы в общественных туалетах, чтобы не подцепить какую-то заразу. Однако специалисты уже не раз говорили, что это просто невозможно: покинув человеческое тело, микробы почти сразу погибают. Кроме того, ваша кожа — отличный барьер для бактерий. Исключением являются случаи, когда у вас есть открытое ранение, глубокая царапина или порез.
Чтобы не заболеть нужно пить витамин С
Витамин С действительно обладает способностью повышать иммунитет человека. Но обычно мы и так получаем достаточное количество это вещества с продуктами питания. А "заправляясь" дополнительной дозой витамина, вы рискуете привести к его переизбытку, который даже опаснее, чем дефицит.
Максимальная доза витамина С для взрослого человека составляет 2000 мг в сутки. Даже незначительное ее превышение чревато подобными эффектами в виде тошноты, диареи, расстройств желудка, головной боли, рвоты и изжоги.
Иногда нужно проводить "детокс" организма
Модные детокс-диеты — лишь очередная выдумка маркетологов и горе-диетологов. Если вы нормально переносите пищу и не страдаете от постоянной тошноты, никакая "очистка" вам не нужна. У вас уже есть система "фильтрации", которая отлично справляется с этой задачей. Речь идет о печени и почках.
А проводя подобные эксперименты, вы лишь рискуете навредить здоровью. Питание должно быть регулярным и сбалансированным!