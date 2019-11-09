Скачать
Суббота, 09.11.2019
ЕБРР: Спешка в земельной реформе неуместна
ЕБРР: Спешка в земельной реформе неуместна
Как проходит разведение сил в Петровском: фото и видео
Как проходит разведение сил в Петровском: фото и видео
Украинские футболисты поздравили с Днем украинской письменности и языка (Видео)
"Любіть Україну": футболисты поздравили с праздником (Видео)
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке

Нарушение микрофлоры: причины и последствия дисбактериоза

Нарушение микрофлоры: причины и последствия дисбактериоза
15:10 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Узнайте, как распознать дисбактериоз кишечника.

В последнее время термин "микрофлора" кишечника у всех на слуху.

Под этим словом врачи подразумевают совокупность всех микроорганизмов, населяющих наш пищеварительный тракт. Условно их можно разделить на две категории: полезные бактерии, то есть те, которые помогают нашему организму в процессах пищеварения, усвоения витаминов и белков, и патогенные бактерии, которые производят продукты гниения и приводят к брожению.

Не так давно ученые доказали, что микрофлора кишечника имеет непосредственное влияние не только на процесс пищеварения, но и на вес, состояние кожи, общее самочувствие и даже настроение! Неудивительно, ведь в кишечнике находится до 70 процентов иммунных клеток!

Причины дисбактериоза

К сожалению, современный способ жизни сильно влияет на баланс нашей микрофлоры. Постоянные стрессы, перекусы на ходу, употребление антибиотиков и ферментированных продуктов разрушают защитные силы нашего организма. Кроме того, излишняя чистоплотность, проявляющаяся в чрезмерном использовании антисептических и антибактериальных средств, также нарушает микрофлору. Баланс может нарушиться также вследствие очищения кишечника, гормональных изменений и плохой экологии.

Польза от слизи: молекулы слизистой могут нейтрализовать опасные бактерии
Польза от слизи: молекулы слизистой могут нейтрализовать опасные бактерииЧитать полностью

К чему приводит нарушение баланса микрофлоры кишечника?

Воспалительные процессы в организме

Подавление полезной микрофлоры кишечника приводит к неконтролируемому развитию патогенной микрофлоры, что может становиться причиной воспалительных процессов, болей в суставах. Также это неизменно отразится на состоянии вашей кожи.

Лишний вес

Сбалансированная микрофлора кишечника – залог быстрого метаболизма. Поэтому, если все ваши попытки сбросить лишний вес не увенчались успехом, возможно, проблема в дисбактериозе.

Эмоциональное здоровье

Доказано, что нарушение баланса микрофлоры приводит к раздражительности, тревожности и депрессии. Часто это проявляется также как затуманенность мышления, проблемы со сном и концентрацией внимания.

Преждевременное старение

Гнилостные бактерии в процессе своей жизнедеятельности выделяют токсины, которые отравляют наш организм и приводят к преждевременному старению.

Вот 10 признаков того, что у вас может быть нарушена микрофлора:

  • Проблемы с пищеварением: вздутия, боль в животе, несварение, плохой запах изо рта, запоры или диареи.

  • Аллергия.

  • Частые грибковые и дрожжевые заболевания.

  • Частая потребность съесть "что-нибудь сладенькое".

  • Лишний вес.

  • Проблемы с кожей: акне, экзема, псориаз.

  • Боль в суставах.

  • Угнетенное состояние или депрессия

  • Проблемы с концентрацией, памятью, перепады настроения.

  • Затуманенность мышления.

Прежде чем принимать какие-либо препараты, нужно выяснить причину дисбактериоза. Постарайтесь пересмотреть свой образ жизни и рацион питания, это может показаться вам сложным, но ведь здоровье того стоит!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кишечник, Дисбактериоз, Микрофлора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От такой красоты перехватывает дыхание: труднодоступные места на планете (Фото)
02 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
03 На дне Балтики обнаружен линкор XVII века
04 Не секрет, что я мешаю: Кличко рассказал, кто ведет против него политическую борьбу
05 Как избавиться от храпа быстро и навсегда: несколько простых совета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
Почему так и не вышел отдельный от &quot;Мстителей&quot; фильм &quot;Соколиный глаз&quot;
Почему так и не вышел отдельный от "Мстителей" фильм "Соколиный глаз"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь