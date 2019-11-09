Нарушение микрофлоры: причины и последствия дисбактериоза

Новости шоу бизнеса:Узнайте, как распознать дисбактериоз кишечника.

В последнее время термин "микрофлора" кишечника у всех на слуху.

Под этим словом врачи подразумевают совокупность всех микроорганизмов, населяющих наш пищеварительный тракт. Условно их можно разделить на две категории: полезные бактерии, то есть те, которые помогают нашему организму в процессах пищеварения, усвоения витаминов и белков, и патогенные бактерии, которые производят продукты гниения и приводят к брожению.

Не так давно ученые доказали, что микрофлора кишечника имеет непосредственное влияние не только на процесс пищеварения, но и на вес, состояние кожи, общее самочувствие и даже настроение! Неудивительно, ведь в кишечнике находится до 70 процентов иммунных клеток!

Причины дисбактериоза

К сожалению, современный способ жизни сильно влияет на баланс нашей микрофлоры. Постоянные стрессы, перекусы на ходу, употребление антибиотиков и ферментированных продуктов разрушают защитные силы нашего организма. Кроме того, излишняя чистоплотность, проявляющаяся в чрезмерном использовании антисептических и антибактериальных средств, также нарушает микрофлору. Баланс может нарушиться также вследствие очищения кишечника, гормональных изменений и плохой экологии.

К чему приводит нарушение баланса микрофлоры кишечника?

Воспалительные процессы в организме

Подавление полезной микрофлоры кишечника приводит к неконтролируемому развитию патогенной микрофлоры, что может становиться причиной воспалительных процессов, болей в суставах. Также это неизменно отразится на состоянии вашей кожи.

Лишний вес

Сбалансированная микрофлора кишечника – залог быстрого метаболизма. Поэтому, если все ваши попытки сбросить лишний вес не увенчались успехом, возможно, проблема в дисбактериозе.

Эмоциональное здоровье

Доказано, что нарушение баланса микрофлоры приводит к раздражительности, тревожности и депрессии. Часто это проявляется также как затуманенность мышления, проблемы со сном и концентрацией внимания.

Преждевременное старение

Гнилостные бактерии в процессе своей жизнедеятельности выделяют токсины, которые отравляют наш организм и приводят к преждевременному старению.

Вот 10 признаков того, что у вас может быть нарушена микрофлора:

Проблемы с пищеварением: вздутия, боль в животе, несварение, плохой запах изо рта, запоры или диареи.

Аллергия.

Частые грибковые и дрожжевые заболевания.

Частая потребность съесть "что-нибудь сладенькое".

Лишний вес.

Проблемы с кожей: акне, экзема, псориаз.

Боль в суставах.

Угнетенное состояние или депрессия

Проблемы с концентрацией, памятью, перепады настроения.

Затуманенность мышления.

Прежде чем принимать какие-либо препараты, нужно выяснить причину дисбактериоза. Постарайтесь пересмотреть свой образ жизни и рацион питания, это может показаться вам сложным, но ведь здоровье того стоит!