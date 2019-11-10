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Это чувство трудно утолить: продукты, которые сделают вас еще более голодными (Фото)

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Это чувство трудно утолить: продукты, которые сделают вас еще более голодными (Фото)
03:00 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Еда может не только насытить ваш организм, но и... сделать более голодным. Разбираемся, почему.

  • 1

    Овсянка

    Эта каша считается одним из самых диетических продуктов, притом она хорошо действует на пищеварительную систему, защищает желудок от действия раздражителей вроде кофе, острой пищи или никотина. Однако переход на завтрак из овсянки на воде и фруктов не сделает вас стройнее. Если завтрак состоит из одних углеводов - пусть даже овсянка относится к медленным углеводам, - вы почувствуете голод гораздо раньше, чем придет время обеда. Голод может настигнуть вас уже по прибытии на работу - и тут велик риск утолить его печеньем или другими сладостями за компанию с коллегами.

    Чтобы действительно насытиться, к овсянке лучше добавить белковых продуктов: яйца, авокадо или орехи.

  • 2

    Колбаса и сосиски

    Кроме того, что в них используется сырье сомнительного качества, далекое от настоящего мяса, в сосисках и колбасе содержится глутамат натрия - а он повышает аппетит в полтора-два раза. Также в эти изделия добавляют много соли, что тоже провоцирует нас есть их гораздо больше, чем следовало бы. Этим, кстати, опасны и чипсы: всем знакома ситуация, когда, попробовав один кусочек, потом тяжело оторваться.

    Поскольку качественные сосиски и колбаса стоят не меньше килограмма мяса, то предпочтение стоит отдавать именно последнему. Во всяком случае, оно отлично насытит вас даже небольшим количеством, содержит меньше жиров, и в нем отсутствуют вредные добавки.

  • 3

    Соусы, кетчупы, заправки для салатов

    Если в составе соуса и кетчупа есть не только натуральные продукты и специи, а срок годности - несколько месяцев, а то и год, то это однозначно плохая добавка к вашему рациону. В них часто добавляют кукурузный сироп, который содержит много фруктозы, замедляет метаболизм и выработку гормона лептина, который отвечает за чувство сытости.

    Помните, что все готовые заправки для салатов по количеству жиров и соли ничем не уступают майонезу, потому их лучше готовить самостоятельно на основе закваски или кефира.

  • 4

    Обезжиренные продукты

    Когда на упаковке продукта указано, что в нем нет жира, люди часто воспринимают это как сигнал, что его можно есть без ограничений. Но "нежирный" - это не то же самое, что "полезный" или "здоровый". Тем более что в обезжиренные молочные продукты, например, добавляют больше сахара, чем в продукты со стандартной жирностью, чтобы сделать их более вкусными.

    Таким образом, выпив бутылочку обезжиренного кефира, вы употребите меньше жиров, но больше углеводов, а также по-прежнему останетесь голодным. Соответственно, вы или выпьете еще больше этого кефира, поглотив дополнительные углеводы и калории, или будете продолжать "перекусывать", съедая намного больше, чем употребили бы во время обычного приема пищи.

  • 5

    Яблоки

    Эти фрукты - отличный перекус и способ "заморить червячка". Но яблоки быстро усваиваются, а содержащаяся в них кислота провоцирует еще больший голод. Если вы стремитесь перекусить с пользой для организма, лучше иметь при собой упаковку мини-морковок, постного печенья или несоленых орехов. Все, что имеет кислый, соленый или сладкий вкус - только еще больше раздразнит ваш аппетит.

Лучше, чем морковь: это растение поможет сделать ваше зрение острым

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Питание, Здоровье, Продукты, Голод, Перекус, Чувство голода, Правильно питание.
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